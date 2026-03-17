Accord trouvé : voici l'équipementier sportif qui accompagnera les Diables Rouges jusqu'en 2034

Les Diables Rouges resteront sous une tunique de la marque Adidas jusqu'au Mondial 2034. Un accord a été trouvé pour une prolongation de contrat entre l'équipementier allemand et l'Union belge.

La marque avait fait son retour en 2015, rejoignant la sélection nationale au début de son âge d'or. Un accord de principe aurait désormais été acquis pour une prolongation jusqu'à la Coupe du monde 2034, selon Le Soir.

Le contrat actuel arrive à échéance après le Mondial 2026. Le prochain contrat n'a pas encore été signé, mais il ne s'agit plus désormais que d'une question de temps. Les équipes de jeunes, les Diables Rouges et les Red Flames porteront bien une vareuse de la marque Adidas jusqu'en 2034.

L'officialisation de la poursuite de ce partenariat devrait avoir lieu dans le même temps que la présentation des nouveaux maillots extérieurs pour la Coupe du monde. Selon les fuites, la vareuse extérieure de la Belgique devrait d'ailleurs être bleue, accompagnée de petites touches roses.

Zalando rejoint l'aventure

L'Union belge accueille également Zalando comme nouveau partenaire international. L'entreprise de commerce en ligne allemande remplace Carrefour, dont le contrat a pris fin après l'Euro 2024.



Une clause de confidentialité protège le montant de ces partenariats. La situation financière de la Fédération reste cependant préoccupante. Elle reste en négatif après avoir perdu 11 millions d'euros en 2023 et 1,27 million en 2024, a rapporté le Moniteur. La Fédération aurait encore malgré tout une solide réserve en fonds propres d'environ 40 millions d'euros.