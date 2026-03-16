Un ex-coéquipier de Vincent Kompany ne tarit pas d'éloges à l'égard du Belge : "Il fait un travail remarquable"

Un ex-coéquipier de Vincent Kompany ne tarit pas d'éloges à l'égard du Belge : "Il fait un travail remarquable"
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David Silva s'est exprimé à propos de son ancien coéquipier à Manchester City, Vincent Kompany. L'ancien footbaleur espagnol s'est réjoui de l'évolution de l'entraîneur belge.

"Déjà lorsqu’il était joueur, on voyait qu’il voulait devenir entraîneur", a souligné l'ex-milieu offensif. "Il analyse tout avec énormément de précision, il a une vraie manière de communiquer avec les joueurs et, dans l’ensemble, il fait un travail remarquable."

David Silva pense que le Bayern de Vincent Kompany peut remporter la plus prestigieuse des compétitions sous les ordres du tacticien belge : "C’est clairement un candidat à la victoire finale en Ligue des champions. Je suis très heureux pour lui.

Il maîtrise tout, il réfléchit en profondeur et travaille incroyablement dur. Vincent avait toujours l’étoffe d’un entraîneur, et aujourd’hui il est arrivé dans un club comme le Bayern, habitué à gagner : c’est une combinaison idéale. Il est jeune, ambitieux et attentif à chaque détail."

Vincent Kompany insuffle de la confiance 

Vincent Kompany a un impact positif sur ses hommes selon David Silva : "En même temps, il transmet de la confiance à ses joueurs. Cela se voit dans le fait que tout le monde tire dans le même sens.

Lire aussi… L'attitude de Vincent Kompany qui commence à agacer l'Allemagne : "Il ne peut pas faire ça"
Les résultats du Bayern et cette volonté de toujours vouloir faire mieux sont une marque de fabrique très forte chez lui", a-t-il conclu dans un entretien au média allemand TZ.

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