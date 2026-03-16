Les jeunes U19 du Club de Bruges face à un grand défi : voici la liste des Blauw en Zwart en Youth League

Les jeunes U19 du Club de Bruges face à un grand défi : voici la liste des Blauw en Zwart en Youth League
Photo: © photonews
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Les U19 du Club de Bruges se déplaceront à Madrid ce mardi pour disputer les quarts de finale de l'UEFA Youth League. La liste des Blauw en Zwart qui seront au rendez-vous est désormais connue.

Si, en championnat (D1B), le Club NXT est loin d’être au mieux avec une 16e place sur 17, en Youth League (avec une équipe différente il est vrai), les hommes de Jonas De Roeck sont toujours en lice. Ce mardi, ils affronteront l'Atlético de Madrid en quarts de finale.

Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 14h00 au Centro Deportivo Alcalá de Henares du club madrilène. Mais alors, quels sont les jeunes joueurs qui seront de la partie ? 

La liste du Club de Bruges

Dans les buts, on retrouve Stefan Ostoici et Argus Vanden Driessche. C'est certainement ce dernier qui devrait être titulaire, lui qui a disputé l’intégralité des matchs du Club Bruges U19 dans cette campagne de Youth League.

En défense, Daan Braspenning (défenseur central), Sacha Marloye (arrière droit), Mohamed Elbay (défenseur), Andre Garcia (arrière gauche), Alexander Vandeperre (arrière gauche), Wout Verlinden (défenseur central) et Axl Wins (défenseur central) ont été sélectionnés.

Au milieu, Laurens Goemaere (milieu central), Lucas Delorge (milieu défensif), Ilyas Bouazzaoui (milieu offensif), Tian Nai Koren (milieu offensif), Utku Kurtal (milieu défensif), Naim Amengai (milieu central) et Jessi Da Silva (milieu offensif) figurent dans la sélection.

Les attaquants repris sont Tobias Lund Jensen (ailier droit), Jesse Bisiwu (ailier gauche), Jakke Van Britsom (avant-centre) et l'inévitable Yanis Musuayi (avant-centre).

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