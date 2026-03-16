Les clubs wallons doivent-ils rêver avant la 30e journée ? La RAAL peut... le Standard pas

Tout n'est pas joué avant la 30e journée, mais les scénarios impliquant les clubs wallons sont assez clairs. Seule la RAAL peut encore rêver, tandis que le Standard ne s'en est même pas donné le droit.

Un Standard-Westerlo qu'on imagine sans grand enjeu devant un stade probablement désert et qui pourrait donner lieu à des protestations de la part du public en cas de nouvelle contre-performance ? Le match de ce dimanche, qui aura bien lieu en même temps que le fameux multilive de la 30e journée, rappellera peut-être de douloureux souvenirs, ceux de 2024 et ce dernier match d'Europe Playoffs interrompu.

Car c'est un fait : il ne faut même pas rêver d'un exploit du Standard, même si mathématiquement, les PO1 sont toujours atteignables. Pour les curieux : il faudrait que les Rouches battent Westerlo (forcément), que Genk ne gagne pas à la RAAL et que La Gantoise perde.

Le Standard n'a même pas le droit de rêver

Jusque là, ça paraît réalisable, non ? Genk aurait au mieux le même nombre de points mais une victoire de moins (11) que le Standard (12)... mais le souci est que Gand aurait 12 victoires, et compte une différence de buts largement supérieure (+4 contre -8).

Calculez-le donc comme vous voulez : il faudrait que le Standard rattrape une différence de 13 buts (car en cas d'égalité à la différence, on passe aux buts marqués, et là, le Standard n'a aucune chance). Une victoire 7-0 contre Westerlo, comme par exemple en 2013 lors des barrages européens contre... La Gantoise ? Il faudrait alors en plus que les Buffalos perdent par 6 buts d'écarts à Dender.

Pas la peine de s'éterniser sur cette éventualité : cela n'arrivera pas, et si ça arrive, on imagine que des enquêteurs iront vérifier si des sommes suspectes ont été pariées sur ce scénario.





La RAAL, elle, peut se donner une chance

Et la RAAL ? Elle est déjà dans une position confortable : si Playdowns il y a, ils se feront avec un beau matelas de sécurité sur Dender, puisqu'on ne divisera pas les points avant ces barrages pour le maintien en D1A.

Mais les Loups se sont même permis de rêver, et ce malgré la surprenante victoire d'OHL à Charleroi. En prenant 3 points au Cercle, la RAAL s'est placée en embuscade avant de recevoir le KRC Genk, qui joue de son côté sa place dans le top 6. Bien sûr, il faudra gagner pour rêver, car Louvain a deux victoires de plus.

Ensuite ? C'est simple : si La Louvière bat Genk, alors OHL devra absolument battre l'Antwerp pour éviter les Playdowns. Un Great Old qui joue pour l'honneur, ayant abandonné ses rêves de Playoffs et ne risquant pas de basculer en Playdowns. Une chose est sûre : si la RAAL mène à un moment, on regardera son téléphone dans les travées de l'Easi Arena !