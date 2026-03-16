Terrible nouvelle : le supporter de La Gantoise victime d'un malaise a perdu la vie

Le supporter de La Gantoise qui avait été victime d'un malaise vendredi soir est décédé. Le club gantois a annoncé la triste nouvelle ce lundi.

La rencontre entre les Buffalos et Zulte Waregem avait démarré avec environ 30 minutes de retard. Cela était dû à un malaise d'un supporter.

Les secours étaient intervenus pour secourir la personne avant qu'il soit transféré dans un hôpital. Malheureusement, ce lundi, la mort du fan a officiellement été annoncée par La Gantoise.

"La Gantoise tient avant tout à présenter ses sincères condoléances à la famille, aux amis et aux proches du défunt. En cette période particulièrement difficile, nos pensées vont à tous ceux qui l’aimaient", a tenu à souligner le club gantois dans un communiqué.

"Repose en paix, Kurt"

"En accord avec la famille, nous souhaitons également remercier l’ensemble des secouristes pour leur intervention rapide et professionnelle. Le football est fait d’émotion et de lien, mais des moments comme celui-ci remettent tout en perspective. Nous ne perdons pas seulement un supporter, mais un membre de notre famille des Buffalo. Repose en paix, Kurt", a conclu La Gantoise.



La rédaction de Walfoot.be tient également à accorder ses plus sincères condoléances aux proches et à la famille de ce supporter.