Anderlecht devra prendre deux grandes décisions prochainement

Depuis que Jérémy Taravel a pris les commandes sportives, Mihajlo Ilic et Moussa Diarra forment la charnière centrale titulaire. Une stabilité retrouvée, mais un avenir incertain pour les deux hommes.

Le dossier d’Ilic semble surtout s’annoncer compliqué. Le défenseur de 22 ans est prêté par Bologne et dispose d’une option d’achat de plus de cinq millions d’euros. Un montant qui pèserait lourd dans le budget, surtout en tenant compte d’autres priorités sportives.

En plus de cela, le défenseur central est jeune, possède encore une belle marge de progression et, avec son profil, pourrait aussi attirer l’intérêt d’autres clubs. Cela pourrait renforcer la position de Bologne dans les négociations. S’il continue sur sa lancée, sa valeur marchande grimpera également, ce qui rendrait un transfert définitif encore plus complexe.

Conserver Moussa Diarra semble en revanche plus facile pour Anderlecht.

Dans le cas de Moussa Diarra, la situation est plus simple. Le Malien de 25 ans est prêté par le Deportivo Alavés et peut être transféré définitivement pour environ deux millions d’euros. Un montant nettement plus abordable dans le contexte financier actuel.

De plus, le joueur a déjà indiqué qu’il souhaitait rester au club, selon Het Laatste Nieuws. Son intégration se passe bien et, sportivement, il est devenu une valeur sûre. Cela rend donc assez probable une levée effective de l’option d’achat par les Mauves.



En résumé : Mihajlo Ilic est important sur le plan sportif, mais représente un vrai casse-tête financier, tandis que Moussa Diarra apparaît comme une option bien plus réaliste pour le prochain mercato, tant au niveau du prix que de la volonté du joueur.