L'Iran négocie avec la FIFA pour disputer ses matchs de la Coupe du monde au Mexique

Le président de la Fédération iranienne, Mehdi Taj, négocie avec la FIFA pour déplacer les rencontres du pays au Mexique pendant la Coupe du monde.

"Il a fait 160 martyrs en tuant nos filles à Minab et maintenant il prend nos joueuses en Australie en otage. Comment être optimiste dans ces conditions à propos de la Coupe du monde aux États-Unis ?", avait récemment déclaré le président de la Fédération iranienne.

L'Iran demande à jouer au Mexique

Il tente alors de trouver une solution pour que son pays puisse participer à la Coupe du monde 2026, qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada. "Lorsque Trump a explicitement déclaré qu’il ne pouvait pas garantir la sécurité de l’équipe nationale iranienne, nous ne nous rendrons certainement pas en Amérique", a déclaré Mehdi Taj selon des propos partagés sur le compte X de l'ambassade iranienne au Mexique.

🔹مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران:

وقتی ترامپ صراحتأ اعلام کرده است که نمی‌تواند امنیت تیم ملی ایران را تأمین کند، قطعا به آمریکا سفر نمی‌کنیم/در حال مذاکره با فیفا هستیم تا مسابقات ایران در جام جهانی، در کشور مکزیک برگزار شود — Embajada de Irán en México (@IraninMexico) March 16, 2026

"Nous sommes actuellement en négociation avec la FIFA pour organiser les matchs de l’Iran lors de la Coupe du monde au Mexique", a-t-il ensuite précisé.

Le camp de base de l'Iran durant le tournoi est censé être situé à Tucson, dans l'Arizona. Pour rappel, la Belgique figure dans le groupe des Iraniennes.





La rencontre entre les Diables Rouges et l'Iran est en théorie censée avoir lieu le 21 juin prochain au SoFi Stadium en Californie. Dans ce groupe G figure également l'Égypte et la Nouvelle-Zélande.