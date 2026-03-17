Pas de Coupe du monde pour Neymar, non sélectionné avec le Brésil ? Carlo Ancelotti met les choses au clair

Neymar n'a pas été repris par Carlo Ancelotti avec le Brésil pour la prochaine trêve internationale. Le tacticien italien a expliqué son choix en conférence de presse.

Et si Neymar ne disputait finalement pas la Coupe du monde 2026 ? C'est une question que n'apprécieront certainement pas les fans du joueur brésilien, mais une chose est sûre pour le moment : il n'est pas prêt à jouer avec l'équipe nationale.

C'est du moins ce qu'a déclaré Carlo Ancelotti en conférence de presse : "Je ne l'ai pas appelé maintenant car il n'est pas à 100 %. Il a besoin de continuer à jouer des matchs afin de garder une bonne condition physique."

Cela ne veut cependant pas dire qu'il ne sera pas repris pour le prochain Mondial, qui se disputera cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L'entraîneur de la sélection brésilienne a ajouté qu'il pensait toujours à Neymar pour le Mondial. Il pourrait donc bel et bien être appelé.

Il ne sera donc par contre pas de la partie lors de la prochaine trêve. Les Brésiliens affronteront la France le 26 mars prochain et la Croatie le 1er avril prochain.

Voici la liste complète du Brésil :





Gardiens : Alisson, Bento, Ederson

Défenseurs : Wesley, Alex Sandro, Danilo, Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Léo Pereira, Bremer, Ibañez

Milieux : Casemiro, Fabinho, Andrey Santos, Danilo, Gabriel Sara

Attaquants : Vini Jr., Raphinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Endrick, Igor Thiago, Rayan, João Pedro