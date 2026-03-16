Semaine couperet pour le Racing Genk : un soutien de poids pour Nicky Hayen et ses hommes à Fribourg

Les joueurs du Racing Genk pourront compter sur le soutien de près de 2 000 supporters limbourgeois pour leur déplacement à Fribourg, ce jeudi en Europa League. Le début d'une semaine cruciale pour Nicky Hayen et ses hommes.

Grâce à sa victoire dans un derby limbourgeois toujours tendu contre Saint-Trond, le Racing Genk a entretenu son espoir de disputer les Champions Play-Offs.

Les Limbourgeois ne peuvent cependant pas encore se concentrer pleinement sur leur déplacement à la RAAL La Louvière lors de la dernière journée, puisqu'ils sont la seule équipe belge encore en lice sur la scène européenne.

Ce jeudi, Nicky Hayen et ses hommes disputeront leur 1/8e de finale retour d'Europa League sur la pelouse de Fribourg, qui s'était incliné par le plus petit des écarts à la Cegeka Arena la semaine dernière (1-0).

Près de 2.000 supporters du Racing Genk à Fribourg

Cette semaine, Genk joue donc véritablement sa saison et pourrait passer d'une place dans le Top 6 accompagnée d'un quart de finale européen à une saison terminée dans les Europe Play-Offs, avec un petit goût de trop peu sur la scène continentale.



Les Limbourgeois pourront, en tout cas, compter sur leur public, qui se déplacera en grand nombre chez les voisins allemands. Selon les chiffres du Belang van Limburg, 1 900 supporters ont déjà réservé leur déplacement, alors que 2 250 places environ sont disponibles. Le parcage visiteurs de Fribourg sera donc presque complet.