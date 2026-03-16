"C'est l'une des équipes qui jouent le mieux au football" : Nicky Hayen est catégorique

Nicky Hayen s'est exprimé en conférence de presse dimanche après-midi, à la suite du succès du KRC Genk face à Saint-Trond (1-0). Le tacticien du club limbourgeois n'a pas caché son admiration pour l'adversaire malgré la victoire.

L'ancien entraîneur du Club de Bruges n'a pas hésité à saluer le rival canari : "Saint-Trond est l’une des équipes qui jouent le mieux au football cette année.

Si on leur laisse beaucoup d’espace, ils ont les joueurs idéaux pour s’infiltrer entre les lignes", a-t-il poursuivi. "Il était donc important pour nous de rester compacts et de ne pas les laisser entrer dans leur match. Ils pouvaient avoir le ballon autour de la ligne médiane, tant qu’ils n’entraient pas dans le dernier tiers."

Il savait que ce ne serait pas évident face aux Canaris, l'entraîneur est fier de ses hommes : "Après un match comme celui de jeudi, on savait que ce serait à nouveau difficile, mais nous avons quand même joué avec beaucoup d’énergie et d’intensité. Quand vous ouvrez le score, vous pouvez ensuite adopter une approche un peu plus attentiste."

Un faible total de possession

Dans ce derby, les Limbourgeois n'ont eu que 36 % de possession, chose plutôt rare. Comment expliquer cela ? "Ce n’était effectivement pas l’intention de jouer avec un bloc aussi bas. Au fil du match, on a senti la fatigue monter. À ce moment-là, il faut pouvoir gérer la rencontre avec beaucoup de maturité, peut-être avec un peu de réussite."



Ce jeudi, les hommes de Nicky Hayen se déplaceront à Fribourg en huitièmes de finale retour de l'Europa League. En cas de succès ou de match nul, les Genkois valideraient leur ticket pour les quarts de finale, mais face à une équipe solide à domicile, la tâche ne s'annonce pas évidente malgré l'avantage acquis à l'aller.