Le président du FC Liège remercie ses supporters et fait le bilan : "Il y aura beaucoup de changements"

L'homme fort du matricule 4 a évoqué la saison écoulée et le prochain exercice.

Jean-Paul Lacomble, le président du FC Liège a évoqué plusieurs sujets au micro de la Web TV du club. Il a tenu d'abord à remercier l’ensemble de la famille sang et marinesuite à l'action Liège-Sur-Vivra qui a permis de récolter assez d'argent pour acheter un respirateur. "Un véritable drame humain est en train de se jouer. Tout cela est plus important que le football. Je remercie toutes les personnes à commencer par nos supporters et l'ensemble de nos sympathisants, le club, nos anciens joueurs et les actuels qui se sont mobilisés activement et concrètement pour l'opération de solidarité. Je suis très fier d’être le président du Football Club Liégeois lorsque je vois la façon dont l’ensemble des composantes de la famille sang et marine ont répondu à cet appel", a-t-il déclaré.

Le FC Liège est parvenu à se maintenir, mais l'homme fort du matricule 4 n'est pas satisfait. "Étant donné le drame humain actuel, nous ne pouvons pas nous réjouir de la fin de saison. Il règne un sentiment de frustration d’un travail non terminé. Nous aimons le football pour les matchs, pas pour regarder le classement. Nous avions envie de terminer cette saison et jouer les matchs restants. Nous sommes néanmoins sauvés, et ce sur le terrain parce que nous avons pris 27 points", avant d'évoquer la licence obtenue.

"Lorsque nous avons repris le club il y a neuf ans, nous avons fait une promesse fondamentale aux supporters, celle de ne jamais galvauder les moyens financiers du club ni l'embarquer dans des aventures financières. Depuis 9 ans, les supporters ne se demandent plus si le RFCL sera à nouveau sur la ligne de départ la saison suivante. Nous pouvons regarder tout le monde dans les yeux, promesse tenue."

Le FC Liège prépare désormais le prochain exercice. "Il y aura beaucoup de changements. Je ne cache pas que la saison qui vient de se terminer a été pénible. Nous nous sommes sauvés mais nous n'avons pas atteint nos objectifs. Nous visions plus haut en début de saison, nous voulions lancer des jeunes, or il n’y en a qu’un qui s’est imposé, et nous voulions réaliser aussi un coup en Coupe de Belgique. Je n'ai toujours pas digéré l'élimination aux Francs Borains, ce qui nous a empêchés de jouer un match de prestige contre le Football Club Brugeois. Le climat a été parfois très lourd et très pesant dans les tribunes autour de l'équipe. Et je n'ai pas compris la façon dont Marc Grosjean a été traité, il y a des limites humaines qui n'auraient pas dû être franchies. Je ne veux pas revivre cela la saison prochaine.Nous allons nous renforcer où il fallait mais nous n'allons pas jeter l’enfant avec l’eau du bain", a ajouté Jean-Paul Lacomble avant de parler des abonnements.

"Certains de nos sponsors se tâtent encore. Personne dans le monde économique ne sait où on en sera en juillet. Nous allons lancer la campagne d'abonnements pour la saison prochaine en lançant un appel à nos supporters et sympathisants. "Si vous hésitez à vous abonner, faites-le, on va faire mieux l’année prochaine. Et si vous n’êtes pas abonné les autres années et que vous nous suivez, abonnez-vous. Elle peut être très difficile sur le plan financier si les sponsors ne suivent pas et sportif donc on a besoin de tout le monde. Soutenez-bous et nous ferons mieux : reprendre notre marche en avant", a conclu le président du matricule 4.