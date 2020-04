Un joueur du Bayern Munich ne croit pas en une reprise de la Ligue des champions

Le champion du monde 2018 estime que cette saison est bel et bien terminée.

Lucas Hernandez ne pense pas que les championnats ni la Ligue des champions et Ligue Europa reprendont cette saison dans les colonnes de l'Equipe.

"Tout ça va être dur à caser en plus d’une éventuelle fin de championnat. La Ligue des champions touche en plus tous les pays atteints par le coronavirus. Ça va être difficile de tous sortir en même temps du confinement, d’avoir des états de forme semblables mais aussi tout simplement de se retrouver, de pouvoir voyager en Italie, en Espagne, en Angleterre ou en France. Il faut être réalistes. Je pense que la Ligue des champions sera impossible à finir dans les temps, surtout si on privilégie la fin des championnats", a souligné le défenseur, qui souffre toujours d'une blessure à une cheville.

Le Français évoque aussi la reprise d'entraînement très stricte du Bayern en pleine pandémie de coronavirus. "Les conditions sont très strictes", explique l’ancien joueur de l’Atlético. "On est par petits groupes de quatre. On ne croise pas les autres. On s’entraîne à des horaires différents pour éviter les contacts. Les vestiaires sont aménagés différemment. On n’occupe pas les mêmes terrains. Mais dès que c’est fini, on part vite se doucher et manger chez nous. C’est une autre façon de remettre en route la machine…", a conclu Hernandez.