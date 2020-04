Un entraîneur français bien connu plaide pour un retour du football à l'économie réelle !

Le technicien français a décidé de sortir du silence afin de faire une mise en garde.

Christian Gourcuff a taclé le modèle spéculatif qui met le football en péril, comme le montre la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus dans un entretien accordé au Monde.

L'actuel coach du FC Nantes est favorable à une diminution du train de vie du monde du football. "Il faudra bien que le foot revienne à une économie réelle (après la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus). On va dans le mur, mais on refusait de voir ce mur. Cette crise vient nous le rappeler", explique l'entraîneur âgé de 65 ans. "Quand on observe les transferts, beaucoup de clubs ne payent pas et repoussent le paiement sur des reventes futures, sur des droits télé à venir. Certains présidents veulent souscrire à un emprunt pour passer cette crise. On parle donc d'emprunter à nouveau pour des clubs déjà endettés...", ajoute-t-il.

Ce jeu des fonds de pension met en péril tout l'équilibre du football. "Quand vous demandez plus d'argent et que vous appelez à la rescousse des fonds d'investissement américains comme à Bordeaux, le foot se détruit lui-même en faisant rentrer des personnes qui accélèrent cette logique spéculative. Quand je vois que Gérard Lopez [propriétaire et président du club du LOSC via une holding britannique contrôlée par des sociétés offshore] est sollicité par les autres présidents pour solliciter des emprunts, c'est très significatif", a conclu Gourcuff qui érige en modèle l'Ajax Amsterdam qui s'appuie sur sa formation et réinvestit l'argent récolté par la vente de ses meilleurs joueurs, afin de perpétuer un cycle économique et sportif vertueux.