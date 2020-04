Rakitic en a marre : "Je ne suis pas un sac de pommes de terre"

Ivan Rakitic veut absolument quitter le FC Barcelone, mais le club catalan a refusé jusqu'ici. Le finaliste du Mondial 2018 commence à en avoir assez ...

Ivan Rakitic (32 ans) n'est plus considéré à ce qu'il estime être sa juste valeur au FC Barcelone et espère bien que les choses changeront lors du prochain mercato : "Je veux être quelque part où je me sens respecté et voulu. Si c'est ici, tant mieux, j'en serai ravi, mais si c'est ailleurs, je veux être celui qui en décide", explique-t-il au Mundo Deportivo. "Je ne suis pas un sac de pommes de terre".

Le Croate a mal vécu la façon dont le club l'aurait traité la saison passée. "C'était la meilleure de mes six années au club et j'ai été surpris de la façon dont on m'a considéré, je ne l'ai pas compris", regrette Rakitic.