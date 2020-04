La Bundesliga à huis-clos ... pendant un an et demi ? Le scénario inquiétant évoqué en Allemagne

La crise du coronavirus pourrait-elle affecter le football européen jusqu'à ... 2021 ? En Allemagne, certains spécialistes n'envisagent en tout cas pas de remplir les stades avant de très longs mois ...

Ainsi, le Président de l'Académie allemande des Sciences a agité le spectre d'une Bundesliga à huis-clos pendant ... 18 mois, soit un an et demi sans assistance dans les stades. Gerald Haug, qui fait partie des conseillers du gouvernement allemand durant cette période de crise du coronavirus, estime qu'éviter les rassemblements dans les salles et les stades durant 18 mois serait une sage décision.

"Il y a évidemment des évaluations plus optimistes", reconnaît-il sur la chaîne ARD. "Mais cela durera encore de longs mois et cela pourrait bien aller jusqu'à un an et demi". Des propos catastrophistes et dont les implications seraient dramatiques pour bien des clubs, privés des revenus liés aux rencontres à domicile. La Bundesliga, cependant, réfléchit à une reprise à huis-clos dès mi-mai.