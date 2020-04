Chelsea va fournir des repas aux hôpitaux et organisations caritatives

Au tour des Blues de réaliser des dons pour quelque peu combler le manque de financement auquel sont également confrontés les hôpitaux britanniques.

La direction du club londonien a indiqué qu'elle allait faire don de 78.000 repas. Ceux-ci seront répartis pour le personnel de cinq hôpitaux différents, ainsi que pour diverses organisations caritatives qui aident les personnes âgées et/ou plus vulnérables.

"Nous sommes et avons toujours été engagés pour soutenir nos communautés, en particulier les plus vulnérables, et nous reconnaissons aujourd’hui que c’est plus important que jamais", a ajouté le président de Chelsea, Bruce Buck.