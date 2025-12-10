Vers un nouveau changement d'entraîneur en Pro League ? "On ressent clairement une pression"

Malgré la nouvelle spirale négative, Dimitri De Condé garde sa confiance en Thorsten Fink. Les prochains matchs seront cependant cruciaux pour l'avenir de l'entraîneur allemand.

Le Racing Genk se déplace au Danemark ce jeudi pour affronter Midtjylland en Europa League. Comme il y a quelques semaines lors du déplacement victorieux aux Rangers, la pression est importante sur les épaules des Limbourgeois.

Thorsten Fink est sous le feu des critiques depuis le début de la saison, et la défaite 3-0 face à l’Antwerp, conjuguée à l’élimination de la Coupe de Belgique contre le Sporting d’Anderlecht, a suscité de nouvelles interrogations chez les supporters. Dimitri De Condé, cependant, continue de soutenir l’entraîneur allemand.

Dimitri De Condé veut voir une réaction

Il se montre toutefois assez critique quant au niveau de jeu affiché. "La clé du succès réside dans l’encadrement technique", précise-t-il dans Het Laatste Nieuws, afin de ne pas rejeter l’entièreté de la faute sur Thorsten Fink. "Le staff technique doit faire comprendre aux joueurs qu’ils n’ont pas le droit de jouer comme dimanche."

Même si les Limbourgeois vont disputer une rencontre importante qui pourrait presque leur permettre d’assurer leur place dans le top 8 de l’Europa League, Dimitri De Condé ne veut pas concentrer la pression sur un seul match, même si elle sera évidemment bien présente au Danemark.

"On ressent clairement cette pression, mais c’est en partie ce qu’on s’impose nous-mêmes. On s’est bien débrouillés en Europe, avec trois superbes victoires à l’extérieur. Ce match ne sera pas décisif pour notre qualification, mais on aimerait voir une réaction du groupe", a-t-il conclu.