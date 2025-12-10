Interview Le Standard englué dans un profond cercle vicieux : "On ne sait pas construire dans la durée"

L'infirmerie du Standard est bien remplie depuis plusieurs mois. Vincent Euvrard se retrouve dépourvu, mais ne se laisse pas abattre, et analyse le cercle vicieux dans lequel sont englués les Rouches.

Au Standard, Vincent Euvrard est aux prises avec de nombreuses blessures dans son effectif depuis son arrivée. Chaque semaine, de nouveaux joueurs rejoignent l’infirmerie, qu’a récemment quittée Olivier Materne, le responsable de la physiothérapie chez les Rouches. Ces blessures amènent-elles le T1 à se questionner sur son staff médical ? Il a répondu à la question, ce mercredi, en conférence de presse.

"Je ne m’interroge pas spécialement sur le staff médical, mais de manière constante sur ce qu’on met en place dans la méthodologie, la préparation physique et la coopération entre le staff technique et le médical. Il y a énormément d’éléments qui entrent en ligne de compte."

"On a aussi eu de la malchance avec certaines blessures, comme Homawoo (et son choc contre Malines) et Dierckx (victime d’une luxation de l’épaule après un tirage de maillot). On dispose aussi de joueurs qui ont peu joué les années précédentes et qui sont arrivés avec des blessures existantes ou sans préparation. Mais oui, c’est la première fois dans ma carrière d’entraîneur qu’il y en a autant."

Le Standard englué dans un cercle vicieux

Outre Mohammed El Hankouri, blessé, Casper Nielsen est également incertain pour la réception d’OHL. Le milieu de terrain danois a joué 45, 65 et 90 minutes la semaine dernière et s’est occasionné un petit pépin physique. Vincent Euvrard, dépourvu mais pas abattu, regrette le cycle infernal dans lequel sont embarqués les Liégeois.

"C’est un cercle vicieux, car le manque de joueurs fait que celui qui revient doit souvent être poussé et jouer plus que normalement. Casper (Nielsen) était de retour et a dû jouer trois matchs en une semaine avec la suspension de Marco (Ilaimaharitra) et la blessure d’Ibrahim (Karamoko)."

Lire aussi… L'infirmerie du Standard ne se vide toujours pas : Karamoko de retour, mais un nouveau forfait acté !

"On a essayé de le protéger, mais il a quand même joué les trois. On en a gagné deux et on n’a pas perdu Casper, mais il a eu une petite réaction. En sachant que Marco ne sera pas là contre Louvain, est-ce qu’on doit le lancer ou le protéger ? El Hankouri n’a pas non plus la régularité pour jouer trois matchs en une semaine, mais sans Marco et Casper, on devait le garder."

On a peu de temps pour construire dans la durée"

Telle est la principale entrave à Vincent Euvrard dans le développement de ses idées au Standard. Le T1 des Rouches n’a pas encore disposé d’un noyau entièrement fit depuis son arrivée et doit jongler avec les absences chaque semaine. Il estime donc ne pas encore avoir vu le plein potentiel de son noyau.

"Ce sont des absences qui font que l’on a peu de temps pour construire dans la durée, avec toujours le même risque de perdre un joueur sur rechute. C’est un dossier complexe et sortir de ce cercle vicieux n’est pas facile. C’est l’une de mes responsabilités de régler ça avec les différents membres du staff."

