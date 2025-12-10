Des publicités à la moitié de chaque mi-temps des matchs du Mondial 2026 ?

Des pauses hydratation seront au rendez-vous lors de la Coupe du monde 2026. Au milieu de chaque période, le match sera coupé pendant trois minutes afin de permettre aux joueurs de s'hydrater. Ce qui devrait profiter à plusieurs chaînes de télévision. On vous explique pourquoi.

Ces pauses auront donc lieu à la 22e minute de chaque rencontre et ce, peu importe les conditions météorologiques. La FIFA explique que c'est une mesure de bien-être pour les joueurs, réduisant les risques liés à la chaleur et à la fatigue. Mais le financier ne se cacherait-il pas aussi derrière cela ? En effet, ces courtes pauses permettront aux chaînes de télévisions de passer de courtes publicités pendant ces courts breaks.

Si ces pauses donneront la possibilité aux joueurs de s'hydrater et aux entraîneurs de donner des consignes, cela permettra aussi aux chaînes de télévisions d'ajouter de la publicité. L'un des diffuseurs français de la Coupe du monde 2026, M6, par exemple, prévoirait sérieusement d'ajouter des coupures publicitaires lors de ces pauses hydratation. L'Équipe rapporte qu'une source a indiqué "qu'il y aura certainement une coupure (pub), à l'image de celles de France Télévisions pendant les changements de côté à Roland-Garros."

Les critiques fusent déjà sur les réseaux sociaux. De nombreux fans de football sont déçus : "À l'américaine bistoufly ! Ce sera ma dernière Coupe du monde et adieu le foot pour toujours. Ça devient n'importe quoi : LVMH, Kering, dopages, abonnements, Qatar, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, pognon jusqu'au trognon, peu importe s'il y a corruption", s'exclame un internaute. "Ça fausse a posteriori l'appel d'offres de la diffusion des matchs si cette donnée n'a pas pu être prise en compte en amont de la dépose des dossiers", pointe un autre utilisateur.

"Est-ce qu'on pourrait également avoir des bandeaux pub en bas de l'écran pendant le match ? Ou mieux encore ! Mettre le match dans une petite fenêtre en haut à droite de l'écran et laisser de la pub pendant 2 h ?", ironise un autre internaute. Bref, ce choix de la chaîne de télévision française ne passe pas en France.

D'autant plus qu'en France, contrairement à la Belgique, il y a également un diffuseur payant de la Coupe du monde 2026. Celui-ci n'est pas encore connu mais il y a de fortes chances que ce soit beIN Sports France. C'est uniquement avec un abonnement que les Français pourront suivre tous les matchs.





Des publicités à la moitié des mi-temps en Belgique aussi ?

Ce problème-là, heureusement, nous ne l'avons pas en Belgique. Mais alors, pourrait-on aussi avoir des pubs lors de la moitié de chaque mi-temps ? Pour rappel, c'est la RTBF qui détient les droits de diffusion du tournoi dans son ensemble côté francophone. Toutes les rencontres seront à retrouver gratuitement sur les antennes de la RTBF. Difficile de savoir si, du côté de la chaîne publique, on prévoit de faire la même chose.

Aucune information n'a encore été partagée à ce sujet, mais ce ne serait pas une surprise. Cela permettrait certainement au média de passer encore plus de publicités et alors d'être encore plus rentable. Affaire à suivre.