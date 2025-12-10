Rik de Mil déjà présenté à Gand par le propriétaire Sam Baro... qui ne mâche pas ses mots envers le FC Bruges

Quelques heures après l'annonce officielle de sa signature, Rik de Mil a déjà été présenté à la presse en tant que nouvel entraîneur de La Gantoise, ce mercredi. L'ancien entraîneur de Charleroi succède à Ivan Leko, parti au Club de Bruges.

La chaise musicale des entraîneurs continue en Jupiler Pro League. Après le départ d’Ivan Leko au Club de Bruges en remplacement de Nicky Hayen, c’est Rik de Mil qui a été officialisé du côté de La Gantoise, ce mercredi.

Dans la matinée, l’entraîneur du Sporting Charleroi s’était déclaré malade et n’avait pas dirigé la séance collective. Mais en fin d’après-midi, il était déjà présent à la Planet Group Arena pour sa première conférence de presse, aux côtés du propriétaire Sam Baro.

Gand n'a pas procédé de la même manière que Bruges

La Gantoise a vu son entraîneur débauché par le Club de Bruges, puis en a fait de même en recrutant celui de Charleroi. Mais selon Sam Baro, les méthodes des deux clubs sont totalement différentes, et il tenait à le préciser.

"Nous avons été informés 24 heures après le communiqué par un mail froid et impersonnel. Les mots déontologie, respect et bonne communication sportive n’ont pas la même signification pour moi que pour eux", a-t-il déclaré.

"Il était hors de question que nous procédions de la même manière. Une communication immédiate et correcte avec Charleroi était primordiale pour nous", a insisté Sam Baro. Contrairement à Ivan Leko, Rik de Mil ne disposait pas d’une clause libératoire automatique.