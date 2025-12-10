Un ancien de la génération dorée pourrait accompagner les Diables Rouges aux USA

Un ancien de la génération dorée pourrait accompagner les Diables Rouges aux USA
Vincent Mannaert s'est adressé à la presse au sujet du déplacement des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026. Il a notamment évoqué la venue potentielle de Jan Vertonghen.

On le sait, l'Union Belge essaie ces derniers mois d'impliquer un maximum d'anciens Diables Rouges au sein de la fédération, notamment dans des rôles d'ambassadeurs lors des déplacements à l'étranger.

Eden Hazard, notamment, a pris un rôle de "grand frère", comme il l'expliquait après l'arrivée de Rudi Garcia :  "L’idée, c’est d’être là avec le groupe, faire un voyage de temps en temps. Une belle Coupe du monde se prépare, je pourrais faire partie de l’aventure".

Mais c'est un autre cadre de la génération dorée qui a été évoqué par Vincent Mannaert lors de son point presse ce mercredi : dans les colonnes de La Dernière Heure, le directeur sportif de l'Union Belge a révélé qu'il était possible que Jan Vertonghen accompagne le groupe aux USA.

Jan Vertonghen avec les Diables aux USA ? 

"Il peut accompagner la sélection à la Coupe du Monde s'il le souhaite mais uniquement s'il a un rôle spécifique", précise Mannaert. "Et s'il est disponible, car sa fondation lui prend beaucoup de temps". On ignore quel rôle pourrait remplir Vertonghen, qui ne devrait a priori pas intégrer le staff de Rudi Garcia.


Jan Vertonghen, 38 ans, a pris sa retraite cette année après un passage compliqué au RSC Anderlecht. Son dernier match en équipe nationale datait de l'Euro 2024, tournoi après lequel il avait décidé de prendre sa retraite internationale. 

Belgique

