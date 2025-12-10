Vincent Kompany réagit avec émotion au décès de son ancien coéquipier Glen De Boeck

Vincent Kompany réagit avec émotion au décès de son ancien coéquipier Glen De Boeck
Photo: © photonews

Après la victoire 3-1 du Bayern Munich contre le Sporting Lisbonne, Vincent Kompany s'est exprimé face aux caméras de Playsport. Le sport est vite devenu secondaire face à la terrible nouvelle du décès de Glen De Boeck.

Kompany a réagi avec émotion au décès soudain de Glen De Boeck, son ancien coéquipier à Anderlecht. Il a appris la nouvelle non pas par les médias, mais par des collègues belges à Munich.

“Ce sont eux qui m'ont annoncé la nouvelle. C'est tellement triste, triste pour sa famille", a déclaré Kompany, visiblement bouleversé.

Il a souligné l'impact de De Boeck à Anderlecht, tant sur le terrain qu'en dehors. "C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour le club et qui nous a quittés bien trop jeune."

Kompany ému après le décès de son ami Glen De Boeck

L'entraîneur du Bayern a souligné la fragilité de la vie et à quel point tout peut changer soudainement. La nouvelle du décès l'a profondément touché.

“C'est un rappel que l'on doit tirer le meilleur de chaque instant, si même des gens comme Glen nous quittent à cet âge... C'est très triste", a conclu Kompany, encore visiblement ému par la perte de son ancien coéquipier.

