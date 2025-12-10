"En s'appuyant sur le staff existant" : voici qui va remplacer Rik de Mil au Sporting Charleroi

Rik de Mil n'est plus l'entraîneur du Sporting Charleroi depuis ce mercredi. En l'attente d'un remplaçant, c'est l'ancien entraîneur adjoint Hans Cornelis qui assurera l'intérim.

Le Sporting Charleroi a confirmé la nouvelle quelques minutes après le communiqué de La Gantoise. Rik de Mil quitte le Mambourg et succède à Ivan Leko à la Planet Group Arena.

"Régulièrement courtisé, l’entraîneur a récemment fait part à la Direction de son souhait de rejoindre le KAA Gent. Un accord a finalement été trouvé entre les parties afin de le libérer dans le cadre d’un transfert", a écrit le club carolo, qui n’a, cette fois, pas su retenir son entraîneur.

Un communiqué qui confirme aussi les dires de Sam Baro, le président de La Gantoise, qui insistait sur le fait que les Buffalos ne s’étaient pas comportés de la même manière avec Charleroi que le Club de Bruges avec eux, puisque Gand n’a pas levé une simple clause libératoire dans le contrat de Rik de Mil.

Hans Cornelis à la tête de l'équipe première du Sporting Charleroi

"Engagé dans la nouvelle stratégie et la philosophie sportive instaurées il y a quelques mois, le club continuera d’en assurer le développement grâce à l’ensemble du staff technique en place. La structuration du club se poursuit, guidée avec constance par ses objectifs et ses ambitions", a poursuivi le Sporting Charleroi.

"Hans Cornelis assurera l’intérim du Noyau A pour les prochains matchs en s’appuyant sur le staff technique existant", a conclu le Sporting Charleroi, dans une fin de communiqué qui pourrait laisser penser que Hans Cornelis pourrait conserver sa nouvelle place en cas de bons résultats.