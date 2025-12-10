Il devait jouer : Rayane Bounida a manqué le match de Ligue des Champions de l'Ajax de sa propre faute

Rayane Bounida aurait dû commencer la rencontre de Ligue des Champions entre Qarabag et l'Ajax Amsterdam, mais s'est finalement retrouvé sur le banc. Une décision de dernière minute qui n'avait rien à voir avec l'aspect sportif.

Rayane Bounida parvient difficilement à s’imposer au sein de l’équipe première de l’Ajax Amsterdam. Le jeune médian offensif n’a participé qu’à sept rencontres depuis le début de la saison, mais était titulaire lors de la victoire au Fortuna Sittard le week-end dernier.

Malgré son faible temps de jeu, l’entraîneur Fred Grim avait tout de même prévu de le titulariser ce mardi pour le déplacement des Ajacides à Qarabag en Ligue des Champions. Cependant, à la sortie des compositions d’équipe, l’ancien talent de Neerpede était bel et bien placé sur le banc.

Erreur de jeunesse ou manque de discipline ?

C’est au micro de Ziggo Sport que Fred Grim a expliqué la situation, précisant que ce n’était pas une raison sportive qui avait poussé l’entraîneur de l’Ajax à modifier son choix. "On voulait vraiment faire jouer Bounida, mais il était en retard ce matin. C’est tout."

"L’ampleur de son retard ? Peu importe. On veut que tout le monde soit discipliné, sur le terrain comme en dehors. Sinon, on aurait peut-être une équipe encore plus jeune. Je n’ai rien à ajouter."

Un manque d’expérience flagrant de la part de Rayane Bounida, qui est pourtant en train de recevoir l’occasion de s’imposer à l’Ajax. Dans le onze de départ, on retrouvait Jorthy Mokio et un certain Kasper Dolberg, tandis que Mika Godts démarrait aussi sur le banc. L'Ajax s'est finalement imposé 2-4, avec une passe décisive de Mika Godts.



