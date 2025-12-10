Oumar Diouf proche d'un départ du RFC Liège ? Le point sur la situation

Oumar Diouf proche d'un départ du RFC Liège ? Le point sur la situation
Photo: Nicolas Darimont
Le buteur du RFC Liège Oumar Diouf jouit de l'intérêt de Saint-Trond, qui a déjà formulé une offre, mais aussi d'autres clubs européens. Mais alors où en est désormais le dossier ? Faisons le point sur la situation.

C'est le journaliste Sacha Tavolieri qui a dévoilé l'information le 2 décembre dernier. L'expert mercato a rapporté que Saint-Trond et La Gantoise sont intéressés. Deux jours plus tard, Africa Foot a ajouté que ces deux clubs de Pro League ne sont pas les seuls à suivre de près l'attaquant. Qarabağ, un club de seconde division espagnole, et une formation russe ont également été cités.

Le RFC Liège veut 2 millions d'euros

Le Sénégalais est estimé à 500 000 euros selon Transfermarkt. Mais le RFC Liège n'est pas prêt à le laisser partir pour une telle somme. Les Sang et Marine auraient reçu une offre de 1,2 million d'euros de STVV, qui aurait été refusée. Cette dernière est jugée insuffisante côté liégeois, où l'on espère récupérer deux millions d'euros minimum en cas de départ.

Oumar Diouf répond à l'intérêt autour de lui

Le joueur a d'ailleurs lui-même répondu à ces convoitises au micro d'Africa Foot : "Pour le moment, on ne m’a rien dit concernant un transfert. C’est le travail de mon agent, c’est lui qui gère ça. Pour ma part, je me concentre sur cette première partie de saison, et pour le reste, je laisse faire Dieu. J’ai entendu les rumeurs des clubs qui me courtisent, mais je les ai accueillies avec calme et sans pression. Bien sûr, j’ai des ambitions personnelles, comme tout joueur de football : franchir des étapes et progresser chaque jour."

L'avant-centre a, pour rappel, signé à Rocourt cet été après avoir effectué un test qui s'est avéré concluant. Avant d’atterrir en Belgique, il a évolué à Chypre, au Genclik Gücü (2024-2025), en Super Lig au Çaykur Rizespor (2023-2024). Et avant cela, il évoluait dans son pays natal, à l'AF Darou Salam.

En septembre 2024, sa valeur marchande était estimée à moins de 100 000 euros, et le RFC Liège l'a signé avec un transfert libre. Les Liégeois pourraient donc réaliser une très belle affaire avec le natif de Dakar. Le perdre en cours de saison signifierait cependant également devoir trouver un nouveau buteur pour la deuxième partie d'exercice. Actuellement, le seul autre numéro neuf est Frederic Soelle Soelle.

Actuellement dans une période de disette

Le joueur sénégalais est pour le moment dans une période un peu plus compliquée. Il n'a plus marqué depuis le 25 octobre dernier face au RWDM Bruxelles. En 18 matchs toutes compétitions confondues, il a planté huit buts et délivré deux passes décisives. Oumar Diouf sait qu'il peut encore mieux faire : "Pour mon début de saison, je peux dire que ça va, même si je sais que je peux faire mieux. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans mon jeu : ma confiance en moi, mes déplacements, et le fait d’être au bon endroit au bon moment. Comparé à l’année passée, quand j’étais à Chypre, le championnat belge est très différent."

"Je ne parlerais pas vraiment d'éléments clés, mais plutôt de la confiance que me donnent le coach et tout le staff. Cela implique une responsabilité : celle de tout donner sur le terrain. Je travaille beaucoup sur ma finition devant le but, ainsi que sur mes appels et contre-appels", poursuit-il. Oumar Diouf est visiblement déterminé et espère certainement passer un cap et continuer sa progression constante. Le RFC Liège devrait cependant se montrer strict dans les négociations avec les clubs. L'été prochain, il est en tout cas fort probable qu'il ne porte déjà plus le maillot des Sang et Marine.

L'intérêt de Saint-Trond rappelle évidemment le parcours d'Adriano Bertaccini. L'actuel buteur d'Anderlecht avait quitté les Liégeois après six mois pour rejoindre les Canaris et ensuite continuer d'exploser. Oumar Diouf suivra-t-il la même trajectoire ?

