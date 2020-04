Erling Haaland déjà sur le départ du côté de Dortmund ?

Le jeune prodige du Borussia Dortmund a épaté la galerie pour sa première saison avec le club allemand.

Que ce soit en Ligue des champions ou en Bundesliga, Erling Haland a déjà marqué le Borussia Dortmund de son empreinte. Une saison qui a tapé dans l'oeil de plusieurs clubs et qui devrait faire de lui un gros poisson pour le(s) prochain(s) mercato(s).

Selon le quotidien espagnol AS, le Real Madrid serait l'un des favoris dans la course à la signature de la pépite du Borussia. D'après le quotidien, son coéquipier en équipe nationale, Martin Odegaard, aurait déjà sondé Haaland pour le convaincre.

Toujours selon AS, Mino Raiola aurait envie de transférer son joueur dans un plus grand club, d'autant que les relations entre le président de Dortmund et la direction du Real semblent bonnes.