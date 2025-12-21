Analyse Un seul entraîneur est reparti victorieux du Parc Duden : les chiffres fous de l'Union en 2025

Scott Crabbé, suiveur de l'Union Saint-Gilloise
| Commentaire
Un seul entraîneur est reparti victorieux du Parc Duden : les chiffres fous de l'Union en 2025
Photo: © photonews

Face à Zulte Waregem, l'Union Saint-Gilloise a disputé son dernier match à domicile de l'année. Le bilan est pratiquement parfait.

La victoire 2-0 d'hier soir est venue ponctuer une année où le Parc Duden a été plutôt gâté. Le bilan chiffré parle de lui-même : 50 points pris sur 57 mis en jeu derrière la façade centenaire du Stade Joseph Marien. Un bilan qui ne tient évidemment pas compte des matchs disputés au Lotto Park en Ligue des Champions mais qui n'en reste pas moins exceptionnel.

Seule une équipe est venue s'imposer en terres saint-gilloises sur l'année civile : Malines. Cela remonte au 16 février. Besnik Hasi était encore l'entraîneur du KV, il allait se faire virer deux semaines plus tard. Depuis, seul le Club de Bruges est venu décrocher un point en Playoffs (un résultat qui a surtout fait les affaires de l'Union), imité par La Gantoise il y a deux semaines, la veille du départ surprise d'Ivan Leko.

46 but inscrits, 7 encaissés en 19 rencontres au Parc Duden en 2025, avec un titre célébré devant ses supporters en prime. Comment expliquer cette série ? Nous avons posé la question au capitaine Christian Burgess : "Peut-être que les adversaires n'aiment pas nos vestiaires (rires). Plus sérieusement, nous nous sentons vraiment comme chez nous au Parc Duden. L'équipe a parfaitement ses repères sur cette pelouse, les supporters chantent tout le match et même bien après (ils étaient encore occupés au moment de l'interview, une demi-heure après le coup de sifflet final NDLR)".

Le Marien, forteresse imprenable ?

Hier, ils sont pourtant restés silencieux lors des douze premières minutes, comme partout en Pro League depuis quelques semaines : "Le premier match où cela s'est passé, je l'ai vraiment ressenti. C'était déjà contre Zulte Waregem, lors du match de Coupe. Et nous avions encaissé. C'était vraiment bizarre. Mais on s'y fait. Je l'ai déjà moins ressenti ici. Les supporters ont leurs raisons, des raisons que je partage, même si je ne maîtrise pas tout".

Au-delà du bilan à domicile, Burgess est fier du visage montré par l'équipe en 2025, même s'il reste encore un match à disputer au Cercle de Bruges :  "La première moitié de l'année a été juste incroyable avec ces Playoffs et ce titre au bout. Il faut s'appuyer sur ces moments le plus longtemps possible et faire perdurer ce bon état d'esprit".

Lire aussi… L'Union a retrouvé l'arme qui pourrait la sortir de bien des situations : "Ça doit redevenir notre force"

"On a très très bien repris la saison, avec cette première place assez rapidement conquise. On a un peu plus ralenti ces derniers temps, avec l'accumulation des matchs, plus de partages. En 2026, on espère évidemment se battre pour le titre dans les Playoffs. C'est là que l'on se voit, c'est là que nous avons situé nos objectifs, ils n'ont pas changé depuis le début de la saison", conclut-il.

Commentaire
