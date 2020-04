L'icône du Bayern n'est pas satisfait de sa situation : "Bien sûr que cela me dérange, parce que j'ai toujours été fidèle"

L'icône du Bayern, Manuel Neuer (34 ans), négocie toujours une prolongation de contrat avec le club. Le gardien souligne que de fausses informations ont été diffusées.

"Ce que je déteste, c'est que j'ai eu toutes les conversations avec des personnes en qui j'ai confiance", dit-il dans Bild. "Dans le passé, rien ne sortait jamais, mais maintenant les médias continuent de rapporter des choses qui ne sont même pas vraies. Bien sûr que cela me dérange, car j'ai toujours été loyal".

Il a été écrit que le gardien espère une prolongation de contrat de cinq ans. "Il est parfaitement clair pour moi que c'est une utopie de s'accrocher à un contrat de cinq ans avec le club. A 34 ans, on ne sait pas dire comment on se sentira à 39 ans. Je veux donner le meilleur de moi-même, réussir avec ce club et être récompensé pour cela".

Entre-temps, le Bayern s'est activé en recrutant le gardien de Schalke, Alexander Nübel. "Nübel est un solide gardien de but. Mais je n'ai pas peur de perdre ma place. Je vais jouer. J'y crois fermement".