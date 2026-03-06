Un Diable Rouge pourrait faire les frais d'un grand ménage cet été

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
Commentaire
Un Diable Rouge pourrait faire les frais d'un grand ménage cet été
Photo: © photonews
Arsenal pourrait vendre plusieurs joueurs importants cet été. Leandro Trossard fait partie des noms évoqués.

Le succès a parfois un prix et, à Arsenal, il pourrait se payer par plusieurs départs importants cet été. Pour garder un équilibre financier, le club londonien réfléchirait à vendre certains cadres, selon The Telegraph.

Une stratégie qui pourrait surprendre. Même Martin Ødegaard, capitaine et pièce centrale du projet de Mikel Arteta, ne serait pas à l'abri.

Un départ pour Trossard ?

C'est le sort de Leandro Trossard qui nous intéresse le plus. L'ancien joueur de Genk arrive à un tournant de sa carrière à Londres. Bien que son contrat se termine en 2027, les discussions autour d'une prolongation traînent.

Le Diable Rouge fait partie des joueurs susceptibles d'être vendus cet été. L'ailier devra fixer son avenir avant le début de la Coupe du Monde. Trossard sait qu'il doit aborder ce grand rendez-vous l'esprit léger.

D'autres cadres dans le même cas


Le Belge n'est pas le seul concerné par ce grand ménage. Des joueurs comme Kai Havertz, souvent freiné par les blessures, ou Ben White sont cités par le média anglais.

Commentaire
Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 07/03 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 07/03 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 07/03 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 08/03 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 08/03 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
