Un Diable Rouge pourrait faire les frais d'un grand ménage cet été

Arsenal pourrait vendre plusieurs joueurs importants cet été. Leandro Trossard fait partie des noms évoqués.

Le succès a parfois un prix et, à Arsenal, il pourrait se payer par plusieurs départs importants cet été. Pour garder un équilibre financier, le club londonien réfléchirait à vendre certains cadres, selon The Telegraph.

Une stratégie qui pourrait surprendre. Même Martin Ødegaard, capitaine et pièce centrale du projet de Mikel Arteta, ne serait pas à l'abri.

Un départ pour Trossard ?

C'est le sort de Leandro Trossard qui nous intéresse le plus. L'ancien joueur de Genk arrive à un tournant de sa carrière à Londres. Bien que son contrat se termine en 2027, les discussions autour d'une prolongation traînent.

Le Diable Rouge fait partie des joueurs susceptibles d'être vendus cet été. L'ailier devra fixer son avenir avant le début de la Coupe du Monde. Trossard sait qu'il doit aborder ce grand rendez-vous l'esprit léger.

D'autres cadres dans le même cas



Le Belge n'est pas le seul concerné par ce grand ménage. Des joueurs comme Kai Havertz, souvent freiné par les blessures, ou Ben White sont cités par le média anglais.