🎥 Le Bayern en mode rouleau compresseur, un ancien de Pro League exclu

Le Bayern Munich a continué sa marche en avant en Bundesliga. Les hommes de Vincent Kompany l'ont emporté 4-1 contre le Borussia Mönchengladbach.

Pour les équipes jouant le vendredi soir avant tout le monde, on pourrait être tenté d'écrire que l'occasion est belle de mettre la pression sur les concurrents directs au classement. Mais le Bayern Munich n'en est plus réduit à cela avec ses 11 points d'avance en tête de la Bundesliga.

Dans l'esprit de Vincent Kompany, l'essentiel était de vivre un match plus contrôlé qu'à Dortmund, où son équipe avait été menée, remontée, et ne l'avait emporté que dans le moneytime. Pour cela, c'était un autre Borussia, Mönchengldbach, qui était en visite à l'Allianz Arena.

Malgré sa traditionnelle domination territoriale, le Bayern a dû patienter un peu plus d'une demi-heure avant d'ouvrir le score. Mais Luis Diaz a fini par trouver la faille, en profitant parfaitement de l'espace dans l'axe de la défense.

La promenade peut commencer

Privés d'Harry Kane, les Bavarois n'ont rien perdu de leur allant offensif, faisant 2-0 juste avant la pause grâce à Kondrad Laimer, au terme d'un contre rondement mené. La situation ne s'est guère arrangée pour Mönchengldbach : Rocco Reitz (ex-Eupen) a écopé de la double peine : carte rouge et penalty concédé pour une faute comme dernier homme. Jamal Musiala s'est alors chargé de la sentence des onze mètres (57e, 3-0).





En supériorité numérique pour la dernière demi-heure, le Bayern a logiquement déroulé, inscrivant finalement le 4-0 par Nicolas Jackson à dix minutes du terme. En toute fin de rencontre, Mönchengladbach a tout de même sauvé l'honneur, pour prendre les armes sur le score de 4-1. Qu'importe, le Rekordmesiter s'offre donc un week-end sans histoire, pour provisoirement prendre 14 points d'avance sur Dortmund.