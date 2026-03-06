Bientôt le feu vert ? Le possible futur directeur sportif d'Anderlecht plus que jamais poussé vers la sortie

Marijn Beuker, directeur du football à l'Ajax, semble être de plus en plus poussé vers la sortie. Avec la récente nomination des anciens joueurs Siem de Jong et Daniel de Ridder à des postes clés, ses attributions sont fortement réduites.

Depuis l'arrivée de Jordi Cruijff comme directeur technique, Beuker a déjà vu son influence diminuer au sein du club. Et voilà maintenant que Siem de Jong devient responsable du scouting, pendant que Daniel de Ridder hérite d'un rôle juridique dans les dossiers de transferts.

Ricardo van Rhijn et Kelly Zeeman font également leur retour à l'Ajax, dans des fonctions commerciales et médiatiques. Le directeur général Menno Geelen a souligné que la connaissance du vestiaire apportée par les anciens joueurs est indispensable, mais, dans les faits, cela signifie que Beuker perd du terrain.

Les quatre anciens joueurs ont suivi un stage de deux ans et demi, mais en sortent avec peu de repères en raison des turbulences sportives et administratives à l'Ajax. Cruijff a repris en main les U21 et les U19 sans consulter Beuker, ce qui a fortement réduit son emprise sur la formation.

Anderlecht peut-il profiter de la situation à l'Ajax ?

Pour Beuker, le message semble clair : son rôle à l'Ajax se rétrécit de plus en plus. Avec le nouveau conseil de surveillance et la volonté de placer des anciens joueurs à des postes clés, un départ paraît de plus en plus inévitable.



Dans ce contexte, le Néerlandais pourrait plus que jamais se chercher une porte de sortie. Anderlecht aurait déjà manifesté son intérêt, lui promettant davantage d'autonomie. Le match idéal pour cet homme de data ?