Bientôt le feu vert ? Le possible futur directeur sportif d'Anderlecht plus que jamais poussé vers la sortie

Bientôt le feu vert ? Le possible futur directeur sportif d'Anderlecht plus que jamais poussé vers la sortie
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4335

Marijn Beuker, directeur du football à l'Ajax, semble être de plus en plus poussé vers la sortie. Avec la récente nomination des anciens joueurs Siem de Jong et Daniel de Ridder à des postes clés, ses attributions sont fortement réduites.

Depuis l'arrivée de Jordi Cruijff comme directeur technique, Beuker a déjà vu son influence diminuer au sein du club. Et voilà maintenant que Siem de Jong devient responsable du scouting, pendant que Daniel de Ridder hérite d'un rôle juridique dans les dossiers de transferts.

Ricardo van Rhijn et Kelly Zeeman font également leur retour à l'Ajax, dans des fonctions commerciales et médiatiques. Le directeur général Menno Geelen a souligné que la connaissance du vestiaire apportée par les anciens joueurs est indispensable, mais, dans les faits, cela signifie que Beuker perd du terrain.

Les quatre anciens joueurs ont suivi un stage de deux ans et demi, mais en sortent avec peu de repères en raison des turbulences sportives et administratives à l'Ajax. Cruijff a repris en main les U21 et les U19 sans consulter Beuker, ce qui a fortement réduit son emprise sur la formation.

Anderlecht peut-il profiter de la situation à l'Ajax ?

Pour Beuker, le message semble clair : son rôle à l'Ajax se rétrécit de plus en plus. Avec le nouveau conseil de surveillance et la volonté de placer des anciens joueurs à des postes clés, un départ paraît de plus en plus inévitable.


Dans ce contexte, le Néerlandais pourrait plus que jamais se chercher une porte de sortie. Anderlecht aurait déjà manifesté son intérêt, lui promettant davantage d'autonomie. Le match idéal pour cet homme de data ?

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Le "buteur" de l'Antwerp mécontent : "Pour moi, c'était valable"

Le "buteur" de l'Antwerp mécontent : "Pour moi, c'était valable"

23:30
Fall a perdu son duel face à l'homme du match, Ashimeru en jambes : les cotes des Loups

Fall a perdu son duel face à l'homme du match, Ashimeru en jambes : les cotes des Loups

23:15
"Je trouve ça important" : l'ajustement de Jérémy Taravel qui a libéré les attaquants d'Anderlecht

"Je trouve ça important" : l'ajustement de Jérémy Taravel qui a libéré les attaquants d'Anderlecht

20:30
1
La vengeance de la Ligue des Champions ! Sébastien Pocognoli et Monaco punissent le PSG chez lui

La vengeance de la Ligue des Champions ! Sébastien Pocognoli et Monaco punissent le PSG chez lui

23:10
La RAAL se heurte à un grand Nozawa, mais l'Antwerp loupe sa dernière chance

La RAAL se heurte à un grand Nozawa, mais l'Antwerp loupe sa dernière chance

22:37
🎥 La délivrance, enfin : les images de l'ambiance de feu pour le retour de Kevin De Bruyne avec Naples

🎥 La délivrance, enfin : les images de l'ambiance de feu pour le retour de Kevin De Bruyne avec Naples

22:50
Problème de diplôme pour Jérémy Taravel : Anderlecht travaille sur une solution

Problème de diplôme pour Jérémy Taravel : Anderlecht travaille sur une solution

18:00
🎥 Le Bayern en mode rouleau compresseur, un ancien de Pro League exclu

🎥 Le Bayern en mode rouleau compresseur, un ancien de Pro League exclu

22:25
Coup de pression sur le RFC Liège et le Patro : Eupen s'offre sa plus large victoire de la saison

Coup de pression sur le RFC Liège et le Patro : Eupen s'offre sa plus large victoire de la saison

21:56
"Même si c'était contraire à mes principes..." : épargné par les missiles, Julien De Sart cash sur le Qatar

"Même si c'était contraire à mes principes..." : épargné par les missiles, Julien De Sart cash sur le Qatar

21:00
Écarté des terrains depuis octobre mais toujours dans les plans : une prolongation marquante au RFC Liège

Écarté des terrains depuis octobre mais toujours dans les plans : une prolongation marquante au RFC Liège

21:20
"C'est vrai dans une certaine mesure" : Rik De Mil réagit au constat implacable de l'un de ses joueurs

"C'est vrai dans une certaine mesure" : Rik De Mil réagit au constat implacable de l'un de ses joueurs

20:00
Terrible nouvelle pour Anderlecht : un joueur doit subir une nouvelle opération

Terrible nouvelle pour Anderlecht : un joueur doit subir une nouvelle opération

15:20
Une peine légèrement réduite : la suspension finale de Kévin Van den Kerkhof est connue

Une peine légèrement réduite : la suspension finale de Kévin Van den Kerkhof est connue

19:00
"Il va devenir un très grand coach" : Hugo Broos n'oublie pas ce joueur passé par Anderlecht

"Il va devenir un très grand coach" : Hugo Broos n'oublie pas ce joueur passé par Anderlecht

17:20
Un Diable Rouge pourrait faire les frais d'un grand ménage cet été

Un Diable Rouge pourrait faire les frais d'un grand ménage cet été

19:30
"C'est un exemple pour moi" : duel particulier entre Ivan Leko et Jérémy Taravel ce week-end

"C'est un exemple pour moi" : duel particulier entre Ivan Leko et Jérémy Taravel ce week-end

16:30
"Si on ne parle pas d'arbitrage..." : Hans Cornelis revient sur les décisions contre Charleroi

"Si on ne parle pas d'arbitrage..." : Hans Cornelis revient sur les décisions contre Charleroi

18:30
1
Et si la RAAL était... à sa place au classement ? Les chiffres le suggèrent

Et si la RAAL était... à sa place au classement ? Les chiffres le suggèrent

17:40
Libre cet été, mais pour aller où ? Un indésirable d'Anderlecht cherche une porte de sortie

Libre cet été, mais pour aller où ? Un indésirable d'Anderlecht cherche une porte de sortie

13:40
Le RWDM au bord du gouffre ? Le staff sort du silence

Le RWDM au bord du gouffre ? Le staff sort du silence

17:00
Qu'est-ce qui manque à Anderlecht ? La réponse claire de Thorgan Hazard

Qu'est-ce qui manque à Anderlecht ? La réponse claire de Thorgan Hazard

12:00
Qui pour remplacer Marlon Fossey au Standard ? Trois options s'offrent à Vincent Euvrard Interview

Qui pour remplacer Marlon Fossey au Standard ? Trois options s'offrent à Vincent Euvrard

15:40
Un retour très attendu : l'Union récupère un titulaire avant d'affronter Genk

Un retour très attendu : l'Union récupère un titulaire avant d'affronter Genk

16:00
L'ancien assistant d'Anderlecht Mohamed Ouahbi bientôt épaulé par... Andrés Iniesta avec le Maroc

L'ancien assistant d'Anderlecht Mohamed Ouahbi bientôt épaulé par... Andrés Iniesta avec le Maroc

15:00
"On verra s'il y a des dommages collatéraux" au Standard, qui enregistre un retour avant Zulte Waregem Interview

"On verra s'il y a des dommages collatéraux" au Standard, qui enregistre un retour avant Zulte Waregem

14:20
Un départ d'Anan Khalaili cet été ? Son agent répond aux rumeurs

Un départ d'Anan Khalaili cet été ? Son agent répond aux rumeurs

14:34
"On va pleurer" : Philippe Albert met en garde contre le retour trop rapide d'un Diable Rouge

"On va pleurer" : Philippe Albert met en garde contre le retour trop rapide d'un Diable Rouge

14:00
Hans Vanaken est infatigable : voici une statistique impressionnante concernant le Diable Rouge

Hans Vanaken est infatigable : voici une statistique impressionnante concernant le Diable Rouge

13:00
"Cela ne devrait pas arriver" : Senne Lammens frustré après la défaite de Manchester United face à Newcastle

"Cela ne devrait pas arriver" : Senne Lammens frustré après la défaite de Manchester United face à Newcastle

13:20
"C'était une période très difficile" : Joël Ordóñez revient sur le transfert à l'OM qui avait capoté

"C'était une période très difficile" : Joël Ordóñez revient sur le transfert à l'OM qui avait capoté

12:30
"Il est l'homme de la situation" : Guillaume Gillet se montre très clair concernant Jérémy Taravel

"Il est l'homme de la situation" : Guillaume Gillet se montre très clair concernant Jérémy Taravel

09:40
Christian Burgess va-t-il quitter l'Union Saint-Gilloise ? Le point sur la situation

Christian Burgess va-t-il quitter l'Union Saint-Gilloise ? Le point sur la situation

11:30
3
Une drôle d'histoire circule dans le vestiaire d'Anderlecht : Nathan De Cat réagit

Une drôle d'histoire circule dans le vestiaire d'Anderlecht : Nathan De Cat réagit

07:20
1
Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du monde ? Le milieu d'Anderlecht répond

Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du monde ? Le milieu d'Anderlecht répond

06:30
"Nous continuerons à le soutenir" : Vincent Kompany prend la défense d'un jeune joueur

"Nous continuerons à le soutenir" : Vincent Kompany prend la défense d'un jeune joueur

11:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 07/03 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 07/03 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 07/03 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 08/03 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 08/03 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved