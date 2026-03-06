Fall a perdu son duel face à l'homme du match, Ashimeru en jambes : les cotes des Loups

La RAAL a tout donné pour éviter un huitième 0-0 cette saison, mais s'est heurtée à Brandon Nozawa. Les meilleurs Loups ? On aurait pu les prédire avant le coup d'envoi.

Peano (6)

Peu d'interventions, mais toujours attentif, même s'il se fait une petite frayeur sur une sortie. Pas aussi prompt que d'habitude à tenter ses fameuses relances "laser".

Maisonneuve (7,5)

Impérial derrière, il a muselé une attaque anversoise certes peu inspirée. Ses relances étaient également très propres, notamment dans le dos de la défense pour tenter d'aller chercher Pape Fall.

Okou (8)

Lui aussi souvent bien placé, il a rattrapé les quelques petites erreurs d'appréciation commises. De semaine en semaine, il s'impose comme l'un des meilleurs centraux de Pro League. Encore plus en vue après la mi-temps, il est monté en puissance.

Faye (6)

Moins sollicité que ses compères en défense, il a fait le spectacle à plusieurs reprises dans ses interventions. Il connaît ses limites à la relance.

Benavides (4,5)

Franchement peu inspiré dans ses débordements, il n'a pas toujours été à son avantage face aux montées d'un Hamdaoui pourtant en mode mineur. Pas meilleur après la pause et vite remplacé.



Gueulette (5)

Souvent bien placé pour les interventions défensives, mais il était celui du trio offensif qui devait tenter d'amener de la percussion et il ne l'a jamais vraiment fait.

Lahssaini (8)

Sans faire de bruit, il est encore le meilleur Loup sur la pelouse. Impossible de lui prendre le ballon en seconde période, il a permis à la RAAL d'avoir l'ascendant sans partage ou presque.

Ashimeru (7)

On sent qu'il a un petit quelque chose en plus que les autres, mais qu'il cherche encore sa meilleure forme. Ce sont souvent ses accélérations balle au pied ou ses tentatives qui donnent la sensation de pouvoir faire la différence.

Liongola (5,5)

D'un côté, il est l'un des Loups qui tentent le plus et se bat le plus, mais sa maladresse dans le dernier geste et son imprécision notamment sur coups-francs sont très frustrantes. Sa deuxième période était bien meilleure avec pas mal de dribbles et de centres intéressants.

Fall (4,5)

Il a gagné trop peu de duels pour son impressionnant gabarit, et perdu tous ses face-à-face avec Nozawa, homme du match. Ne faisait pas souvent le bon choix.

Afriyie (7)

Très actif et très dangereux, il aurait mérité un but pour le nombre de situations qu'il s'est procurées. Très applaudi à sa sortie.