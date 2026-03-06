"C'est vrai dans une certaine mesure" : Rik De Mil réagit au constat implacable de l'un de ses joueurs

"C'est vrai dans une certaine mesure" : Rik De Mil réagit au constat implacable de l'un de ses joueurs
La Gantoise disputera ce week-end un match crucial dans la lutte pour le top 6 face à Malines. Rik De Mil croit en les chances de ses hommes après une bonne semaine d'entraînement.

Alors que La Gantoise semblait fondre sur Malines, c'est bien le KV qui abordera le match de dimanche en position de force, avec six points d'avance sur leur adversaire au coup d'envoi. Il faut dire que depuis leur victoire 0-4 au Standard, les Buffalos n'ont remporté qu'un seul de leurs cinq derniers matchs.

Rik De Mil est toutefois apparu en conférence de presse avec le sourire : "J'ai constaté une réaction positive du groupe cette semaine. Sur le terrain, la concentration et la précision étaient supérieures. Lors des discussions, les joueurs ont également fait une introspection approfondie", explique-t-il, cité par Het Laatste Nieuws.

L'union sacrée pour atteindre les Champion's Playoffs

Après la défaite 3-0 à Genk, Daiki Hashioka avait constaté que l'équipe "manquait de personnalité". De Mil a été confronté à ces propos : "Nous en avons discuté à plusieurs reprises, et c’est vrai dans une certaine mesure. Nous y travaillons chaque semaine, mais cela ne se change pas du jour au lendemain. Chacun a sa propre personnalité. Certains sont timides, d’autres plus extravertis".

Dans ce genre de situation, la rangaine est connue : la victoire reste le meilleur team building possible. D'autant qu'il faut également se reprendre pour les supporters ; lors des deux dernières rencontres à domicile, La Gantoise s'est inclinée face à Louvain et contre le Cercle de Bruges, deux formations luttant pour éviter les Playdowns.


Rik De Mil remercie les supporters de ne pas lâcher : "C'est fantastique qu'ils nous soutiennent encore malgré notre récente série. C'est à nous de leur rendre la pareille. Et il n'y a qu'une seule façon d'y parvenir : se battre dès la première seconde et, bien sûr, gagner".

