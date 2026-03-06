La vengeance de la Ligue des Champions ! Sébastien Pocognoli et Monaco punissent le PSG chez lui

L'AS Monaco a frappé fort en s'imposant 1-3 au PSG. Un nouveau match référence pour Sébastien Pocognoli.

Cette saison, Sébastien Pocognoli et Monaco ont toujours livré des match aboutis contre le PSG. Mais après la victoire 1-0 en championnat, l'ASM avait subi une élimination frustrante des oeuvres des Parisiens en Ligue des Champions (5-4 sur l'ensemble des deux manches).

Les retrouvailles avaient lieu ce soir, au Parc des Princes, dans le cadre du championnat. Les visiteurs avaient soif de revanche, et cela s'est vu : ils ont ouvert le score peu avant la demi-heure. La nonchalance du PSG à la relance est évidemment à souligner, mais n'oublions pas de pointer que les Monégasques étaient à six dans le rectangle au moment de la récupération du ballon (27e, 0-1).

🫣 | Warren Zaïre-Emery offre l’ouverture du score à l’AS Monaco de Sébastien Pocognoli. 🎁 #PSGASM pic.twitter.com/BCj1chYAgp — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 6, 2026

L'ASM avait déjà ouvert le score lors des trois dernières confrontations face aux hommes de Luis Enrique, autant dire que le plus dur restait à faire. Message recçu cinq sur cinq par Aleksandr Golovin en deuxième mi-temps. Le Russe a fait mouche quelques secondes après son entrée pour faire le break (55e, 0-2).

Monaco, une sérénité retrouvée

Dos au mur, le PSG a logiquement mis son adversaire sous pression et a relancé le suspense avec la réduction du score de Bradley Barcola à 20 minutes du terme. Sauf que les Monégasques n'étaient pas vraiment d'humeur à vivre une fin de match endiablée, ils ont ainsi repris deux buts d'avance dans la fouée via Folarin Balogun (73e, 1-3).





FT | L’AS Monaco prend sa revanche sur son élimination de la Ligue des champions. 👊 #PSGASM pic.twitter.com/uNZ4F7oFZ6 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 6, 2026

Monaco s'impose donc 1-3, Sébastien Pocognoli et Kévin Mirallas frappent ainsi un grand coup dans la capitale. L'ASM redresse la tête et n'a perdu que deux de ses dix derniers matchs, l'équipe remonte provisoirement à la cinquième place de Ligue 1.