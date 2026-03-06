Le "buteur" de l'Antwerp mécontent : "Pour moi, c'était valable"

Florent Malice
Florent Malice depuis l'Easi Arena
| Commentaire
Le "buteur" de l'Antwerp mécontent : "Pour moi, c'était valable"
Photo: © photonews

Kiki Kouyaté a été le seul des 22 acteurs à trouver le chemin des filets lors de RAAL-Antwerp, mais son but a été annulé.

La Louvière a été de loin la meilleure équipe sur le terrain ce vendredi en ouverture de la 28e journée de Pro League : les Loups ont tiré 10 fois au but, et auraient certainement remporté les 3 points sans une grande performance de Brandon Nozawa.

Pourtant, le seul joueur à avoir fait trembler les filets était Anversois. Sur un corner, Kiki Kouyaté imposait sa grande carcasse dans les airs et faisait 0-1... du moins croyait-il. L'arbitre a immédiatement annulé son but pour une faute de Bijl sur Marcos Peano.

Le but de Kouyaté était-il valable ? 

"Pour moi, nous avons marqué un but", protestait Kouyaté en zone mixte à l'interview après la rencontre. "J'estime que ce but était valable. Mais voilà, l'arbitre a pris sa décision, c'est comme ça. Il a estimé que le gardien était touché". 

Pour Kiki Kouyaté, c'est une erreur de la part de l'arbitre. "Je ne pense pas que le gardien de La Louvière est gêné sur la phase. Donc pour moi, c'est but, mais c'est comme ça," regrette le défenseur central anversois, qui sait que désormais, aller chercher le top 6 sera difficile.

Lire aussi… Fall a perdu son duel face à l'homme du match, Ashimeru en jambes : les cotes des Loups

"Les Playoffs 1 ? Non, ce sera très compliqué maintenant, il faut le dire", reconnaît Kouyaté. "Nous allons tout donner mais nous allons probablement jouer les Europe Playoffs et il faudra se reconcentrer pour les gagner".

Commentaire
