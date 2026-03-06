Une peine légèrement réduite : la suspension finale de Kévin Van den Kerkhof est connue

Kévin Van den Kekhof loupera bien la fin de la phase classique pour son vilain tacle sur Christos Tzolis. Mais sa suspension finale a tout de même été revue à la baisse.

En revoyant les images de son tacle sur Christos Tzolis, la seule question qui s'est posée pour Kévin Van den Kerkhof n'était pas de savoir si l'arbitre allait l'exclure, mais combien de journées de suspension mettraient le latéral carolo sur la touche.

Lundi, le parquet de l'Union belge avait réclamé quatre matchs ferme de suspension, plus un avec sursis, et une amende effective de 4500 euros. Un verdict trop lourd pour Charleroi, qui a donc été en appel.

Ce vendredi après-midi, les Carolos attendaient l'épilogue du dossier sous la forme de l'avis du Conseil disciplinaire pour le football belge. Celui-ci s'est montré un peu plus clément.

Van den Kerkhof de retour pour le début des Playoffs

Comme le rapporte Le Soir, Kévin Van den Kerkhof voit finalement le nombre de matchs de suspension passer de cinq à quatre, avec toujours une rencontre avec sursis. L'amende passe quant à elle de 4500 à 3500 euros.



L'international algérien manquera donc bien les trois dernières rencontres de la phase classique, mais sera de retour pour la première journée des Playoffs. Avec sans doute un peu moins de fougue dans ses tacles.