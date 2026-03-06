Coup de pression sur le RFC Liège et le Patro : Eupen s'offre sa plus large victoire de la saison

La 27e journée de D1B s'ouvrait ce soir, avec deux matchs au programme. On retiendra notamment la plantureuse victoire d'Eupen contre les U23 gantois.

Trois points derrière le Patro Eisden et le RFC Liège, Eupen voulait profiter de ce vendredi soir pour mettre la pression sur ses deux concurrents dans la lutte pour le top 6. Mais pour cela, il fallait s'imposer contre les U23 de La Gantoise.

Une condition loin d'être remplie d'avance puisque les Pandas n'avaient gagné qu'un seul de leur huit derniers matchs. Le message a été reçu cinq sur cinq. Kikas a d'ailleurs montré la voie à suivre aux siens en ouvrant le score au quart d'heure, servi par Isaac Nuhu.

FT | La KAS Eupen s’impose largement face au Jong KAA Gent ! 👊🐼#EUPGNT pic.twitter.com/ISlQLw9zU3 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 6, 2026

Match sans histoire pour Eupen, le Beerschot assure l'essentiel

Le début d'une soirée parfaite pour le Kehrweg, qui a vu ses protégés faire le break dès la demi-heure, avec un deuxième de Kikas, sur un nouvel assist de Nuhu. L'attaquant portugais n'avait pas encore inscrit de but depuis son arrivée en janvier, il s'est offert un triplé, alourdissant le score dès le début de la deuxième mi-temps.

Le marquoir a même été jusqu'à afficher 4-0 grâce au dernier but de Daniel Kasper dans le dernier quart d'heure. Eupen s'impose donc sans forcer et revient provisoirement à un point du top 6.





Dans l'autre match de la soirée, cela n'a pas été aussi facile pour le Beerschot face à d'autres U23, ceux de Genk. Les jeunes Limbourgeois ont pourtant offert l'ouverture du score à leurs hôtes avec un auto-but après 20 minutes. Mais malgré leur domination, les Rats n'ont pas réussi à inscrire ce deuxième but, souffrant jusqu'au bout. Malgré cela, le Kiel a fini par exulter, voyant les siens revenir à deux points de Courtrai...qui compte deux matchs de moins.