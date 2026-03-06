Écarté des terrains depuis octobre mais toujours dans les plans : une prolongation marquante au RFC Liège

Le RFC Liège a annoncé la prolongation d'Eric N'Jo. Le défenseur est à l'infirmerie depuis de longs mois, mais le club continue à croire en lui.

Arrivé l'été dernier en provenance de Virton, Eric N'Jo s'est tout de suite imposé comme titulaire au sein de la défense centrale des Sang et Marine. Le Français de 21 ans n'a pas manqué une minute lors des dix premiers matchs de D1B.

Mais lors du onzième, cette victoire homérique sur le score de 4-3 contre le RWDM, il a dû céder sa place sur blessure. Depuis cette soirée d'octobre, le joueur n'est plus réapparu sur un terrain, toujours cloué à l'infirmerie.

Une bonne nouvelle toutefois : convaincu par ses solides prestations de début d'exercice, le club a décidé de prolonger son contrat. Voici N'Jo désormais lié jusqu'en juin 2028 à Rocourt.

Un profil qui fait l'unanimité

"Je suis très heureux de prolonger mon aventure avec le RFC Liège, qui m’accorde sa confiance. J’ai hâte de rejouer avec l’équipe, continuer à progresser et aider le club à franchir de nouveaux paliers", explique-t-il dans le communiqué officiel.

Gaëtan Englebert partage son enthousiasme : "Cette prolongation est une belle preuve de confiance du club envers Eric. On compte sur lui pour l’avenir, car ce qu’il a montré avant son arrêt laisse entrevoir une grosse marge de progression. C’est un joueur qui possède de vraies qualités physiques et tactiques, avec le profil pour devenir un très bon défenseur central. Il s’est également très bien intégré au groupe et affiche une très bonne mentalité".



