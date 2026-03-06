"Je trouve ça important" : l'ajustement de Jérémy Taravel qui a libéré les attaquants d'Anderlecht

Dimanche, Anderlecht se déplacera au Club de Bruges. Au-delà des retrouvailles entre Jérémy Taravel et Ivan Leko, la rencontre s'annonce comme un beau challenge pour les Mauves.

Lors du match aller, Anderlecht avait battu le Club 1-0. Jérémy Taravel était alors dans l'ombre de Besnik Hasi, en compagnie d'Edward Still et Lucas Biglia. Dimanche, le topper sera sans doute le match le plus périlleux de sa jeune carrière de T1.

"Un test ? Oui et non ; cela reste un match comme les autres. On travaille à l'entraînement pour se préparer au mieux pour dimanche, comme toujours. Mais un match à Bruges est toujours compliqué. À nous de conserver notre propre dynamique et notre concentration”, confie-t-il en conférence de presse.

S'appuyer sur les améliorations des dernières semaines

Lors de l'autre match de l'ère Taravel où le Sporting était méchamment attendu au tournant, à l'Antwerp, le score avait été de 0-4. Mais les Mauves devraient bénéficier d'un peu moins de latitude au Jan Breydelstadion : "On parle beaucoup de ce match contre l'Antwerp comme d'un match de référence, mais pour moi, chaque rencontre est différente. Il est très important de pouvoir afficher cette même dynamique et cette même énergie dimanche. Mais chaque match doit être préparé différemment”.

Pour cela, Anderlecht peut notamment s'appuyer sur sa bonne forme offensive : 13 buts inscrits sur les 4 derniers matchs. S'il est trop tôt de parler de 'patte Taravel', le Français a tout de même réalisé quelques ajustements dans un secteur offensif qui en manquait cruellement. Notamment au niveau du positionnement et de la mobilité des attaquants, qui permutent beaucoup.



"Cela a permis aux joueurs de retrouver leur confiance et leur créativité. Ils peuvent évoluer à différents postes. Je trouve important qu'ils n'aient pas de positions fixes, mais qu'ils occupent différents espaces au bon moment”, conclut Taravel.