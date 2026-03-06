🎥 La délivrance, enfin : les images de l'ambiance de feu pour le retour de Kevin De Bruyne avec Naples

Naples s'est imposé 2-0 contre le Torino. La fin de rencontre a été marquée par la rentrée au jeu d'un certain Kevin De Bruyne.

Le week-end dernier, Romelu Lukaku était apparu en larmes après avoir offert la victoire à Naples au bout du temps additionnel sur la pelouse de l'Hellas Vérone. Si Big Rom a une nouvelle fois débuté sur le banc ce soir, c'est au tour de Kevin De Bruyne d'avoir atteint le bout du tunnel.

Présent dans la sélection pour la première fois depuis la fin du mois d'octobre, De Bruyne est allé s'asseoir sur le banc sous les applaudissements des Tifosi. Aux côtés de Lukaku, il a vu Naples prendre un très bon départ, Alisson Santos ouvrant le score dès la septième minute.

Les Napolitains ont ensuite continué à dominer leur sujet et sont parvenus à faire le break à un peu plus de 20 minutes du terme. De quoi permettre à ses deux Diables de rentrer au jeu dans un contexte idéal.

Le duo De Bruyne - Lukaku pour terminer la partie

Pour la première fois, on a ainsi vu De Bruyne fouler la pelouse en match officiel, en remplaçant le premier buteur de la soirée dans le dernier quart d'heure. Il a été rejoint par Lukaku quelques minutes plus tard.

🤩 | KDB is back ! 👀🇧🇪 pic.twitter.com/q9m0mKC1Pm



— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 6, 2026

Le Stadio Diego Armando Maradona a donc eu droit au tandem diabolique qu'il avait tant attendu en début de saison. La fin de rencontre a tout de même été moins légère que prévue, avec la réduction du score du Torino. Pas de quoi gâcher la fête pour autant : Naples s'impose 2-1, revient provisoirement à un point de la deuxième place de l'AC Milan.