🎥 La délivrance, enfin : les images de l'ambiance de feu pour le retour de Kevin De Bruyne avec Naples

🎥 La délivrance, enfin : les images de l'ambiance de feu pour le retour de Kevin De Bruyne avec Naples
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Naples s'est imposé 2-0 contre le Torino. La fin de rencontre a été marquée par la rentrée au jeu d'un certain Kevin De Bruyne.

Le week-end dernier, Romelu Lukaku était apparu en larmes après avoir offert la victoire à Naples au bout du temps additionnel sur la pelouse de l'Hellas Vérone. Si Big Rom a une nouvelle fois débuté sur le banc ce soir, c'est au tour de Kevin De Bruyne d'avoir atteint le bout du tunnel.

Présent dans la sélection pour la première fois depuis la fin du mois d'octobre, De Bruyne est allé s'asseoir sur le banc sous les applaudissements des Tifosi. Aux côtés de Lukaku, il a vu Naples prendre un très bon départ, Alisson Santos ouvrant le score dès la septième minute.

Les Napolitains ont ensuite continué à dominer leur sujet et sont parvenus à faire le break à un peu plus de 20 minutes du terme. De quoi permettre à ses deux Diables de rentrer au jeu dans un contexte idéal.

Le duo De Bruyne - Lukaku pour terminer la partie

Pour la première fois, on a ainsi vu De Bruyne fouler la pelouse en match officiel, en remplaçant le premier buteur de la soirée dans le dernier quart d'heure. Il a été rejoint par Lukaku quelques minutes plus tard.

Le Stadio Diego Armando Maradona a donc eu droit au tandem diabolique qu'il avait tant attendu en début de saison. La fin de rencontre a tout de même été moins légère que prévue, avec la réduction du score du Torino. Pas de quoi gâcher la fête pour autant : Naples s'impose 2-1, revient provisoirement à un point de la deuxième place de l'AC Milan.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Torino
Napoli
Kevin De Bruyne

Plus de news

Le "buteur" de l'Antwerp mécontent : "Pour moi, c'était valable"

Le "buteur" de l'Antwerp mécontent : "Pour moi, c'était valable"

23:30
Fall a perdu son duel face à l'homme du match, Ashimeru en jambes : les cotes des Loups

Fall a perdu son duel face à l'homme du match, Ashimeru en jambes : les cotes des Loups

23:15
La vengeance de la Ligue des Champions ! Sébastien Pocognoli et Monaco punissent le PSG chez lui

La vengeance de la Ligue des Champions ! Sébastien Pocognoli et Monaco punissent le PSG chez lui

23:10
La RAAL se heurte à un grand Nozawa, mais l'Antwerp loupe sa dernière chance

La RAAL se heurte à un grand Nozawa, mais l'Antwerp loupe sa dernière chance

22:37
🎥 Le Bayern en mode rouleau compresseur, un ancien de Pro League exclu

🎥 Le Bayern en mode rouleau compresseur, un ancien de Pro League exclu

22:25
Coup de pression sur le RFC Liège et le Patro : Eupen s'offre sa plus large victoire de la saison

Coup de pression sur le RFC Liège et le Patro : Eupen s'offre sa plus large victoire de la saison

21:56
Bientôt le feu vert ? Le possible futur directeur sportif d'Anderlecht plus que jamais poussé vers la sortie

Bientôt le feu vert ? Le possible futur directeur sportif d'Anderlecht plus que jamais poussé vers la sortie

21:40
Écarté des terrains depuis octobre mais toujours dans les plans : une prolongation marquante au RFC Liège

Écarté des terrains depuis octobre mais toujours dans les plans : une prolongation marquante au RFC Liège

21:20
"Même si c'était contraire à mes principes..." : épargné par les missiles, Julien De Sart cash sur le Qatar

"Même si c'était contraire à mes principes..." : épargné par les missiles, Julien De Sart cash sur le Qatar

21:00
"Je trouve ça important" : l'ajustement de Jérémy Taravel qui a libéré les attaquants d'Anderlecht

"Je trouve ça important" : l'ajustement de Jérémy Taravel qui a libéré les attaquants d'Anderlecht

20:30
1
"C'est vrai dans une certaine mesure" : Rik De Mil réagit au constat implacable de l'un de ses joueurs

"C'est vrai dans une certaine mesure" : Rik De Mil réagit au constat implacable de l'un de ses joueurs

20:00
Kevin De Bruyne de retour avec Naples dès ce vendredi ? Son kiné donne des nouvelles rassurantes

Kevin De Bruyne de retour avec Naples dès ce vendredi ? Son kiné donne des nouvelles rassurantes

05/03
Un Diable Rouge pourrait faire les frais d'un grand ménage cet été

Un Diable Rouge pourrait faire les frais d'un grand ménage cet été

19:30
Une peine légèrement réduite : la suspension finale de Kévin Van den Kerkhof est connue

Une peine légèrement réduite : la suspension finale de Kévin Van den Kerkhof est connue

19:00
"Si on ne parle pas d'arbitrage..." : Hans Cornelis revient sur les décisions contre Charleroi

"Si on ne parle pas d'arbitrage..." : Hans Cornelis revient sur les décisions contre Charleroi

18:30
1
Et si la RAAL était... à sa place au classement ? Les chiffres le suggèrent

Et si la RAAL était... à sa place au classement ? Les chiffres le suggèrent

17:40
Problème de diplôme pour Jérémy Taravel : Anderlecht travaille sur une solution

Problème de diplôme pour Jérémy Taravel : Anderlecht travaille sur une solution

18:00
"Il va devenir un très grand coach" : Hugo Broos n'oublie pas ce joueur passé par Anderlecht

"Il va devenir un très grand coach" : Hugo Broos n'oublie pas ce joueur passé par Anderlecht

17:20
Le RWDM au bord du gouffre ? Le staff sort du silence

Le RWDM au bord du gouffre ? Le staff sort du silence

17:00
"C'est un exemple pour moi" : duel particulier entre Ivan Leko et Jérémy Taravel ce week-end

"C'est un exemple pour moi" : duel particulier entre Ivan Leko et Jérémy Taravel ce week-end

16:30
"On va pleurer" : Philippe Albert met en garde contre le retour trop rapide d'un Diable Rouge

"On va pleurer" : Philippe Albert met en garde contre le retour trop rapide d'un Diable Rouge

14:00
Qui pour remplacer Marlon Fossey au Standard ? Trois options s'offrent à Vincent Euvrard Interview

Qui pour remplacer Marlon Fossey au Standard ? Trois options s'offrent à Vincent Euvrard

15:40
Un retour très attendu : l'Union récupère un titulaire avant d'affronter Genk

Un retour très attendu : l'Union récupère un titulaire avant d'affronter Genk

16:00
Terrible nouvelle pour Anderlecht : un joueur doit subir une nouvelle opération

Terrible nouvelle pour Anderlecht : un joueur doit subir une nouvelle opération

15:20
L'ancien assistant d'Anderlecht Mohamed Ouahbi bientôt épaulé par... Andrés Iniesta avec le Maroc

L'ancien assistant d'Anderlecht Mohamed Ouahbi bientôt épaulé par... Andrés Iniesta avec le Maroc

15:00
"On verra s'il y a des dommages collatéraux" au Standard, qui enregistre un retour avant Zulte Waregem Interview

"On verra s'il y a des dommages collatéraux" au Standard, qui enregistre un retour avant Zulte Waregem

14:20
Un départ d'Anan Khalaili cet été ? Son agent répond aux rumeurs

Un départ d'Anan Khalaili cet été ? Son agent répond aux rumeurs

14:34
Libre cet été, mais pour aller où ? Un indésirable d'Anderlecht cherche une porte de sortie

Libre cet été, mais pour aller où ? Un indésirable d'Anderlecht cherche une porte de sortie

13:40
"Cela ne devrait pas arriver" : Senne Lammens frustré après la défaite de Manchester United face à Newcastle

"Cela ne devrait pas arriver" : Senne Lammens frustré après la défaite de Manchester United face à Newcastle

13:20
Hans Vanaken est infatigable : voici une statistique impressionnante concernant le Diable Rouge

Hans Vanaken est infatigable : voici une statistique impressionnante concernant le Diable Rouge

13:00
"C'était une période très difficile" : Joël Ordóñez revient sur le transfert à l'OM qui avait capoté

"C'était une période très difficile" : Joël Ordóñez revient sur le transfert à l'OM qui avait capoté

12:30
Qu'est-ce qui manque à Anderlecht ? La réponse claire de Thorgan Hazard

Qu'est-ce qui manque à Anderlecht ? La réponse claire de Thorgan Hazard

12:00
Christian Burgess va-t-il quitter l'Union Saint-Gilloise ? Le point sur la situation

Christian Burgess va-t-il quitter l'Union Saint-Gilloise ? Le point sur la situation

11:30
3
"Nous continuerons à le soutenir" : Vincent Kompany prend la défense d'un jeune joueur

"Nous continuerons à le soutenir" : Vincent Kompany prend la défense d'un jeune joueur

11:00
Lionel Messi a rendu visite à Donald Trump à la Maison-Blanche : voici pourquoi

Lionel Messi a rendu visite à Donald Trump à la Maison-Blanche : voici pourquoi

10:30
"Sincèrement c'était top" : Romelu Lukaku réagit à l'annonce de la retraite de Paul-José M'Poku

"Sincèrement c'était top" : Romelu Lukaku réagit à l'annonce de la retraite de Paul-José M'Poku

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 28
Napoli Napoli 2-1 Torino Torino
Cagliari Cagliari 07/03 Como Como
Atalanta Atalanta 07/03 Udinese Udinese
Juventus Juventus 07/03 Pisa Pisa
Lecce Lecce 08/03 Cremonese Cremonese
Bologna Bologna 08/03 Hellas Verona Hellas Verona
Fiorentina Fiorentina 08/03 Parma Parma
Genoa Genoa 08/03 AS Roma AS Roma
AC Milan AC Milan 08/03 Inter Inter
Lazio Lazio 09/03 Sassuolo Sassuolo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved