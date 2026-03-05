Gareth Bale balance sur Eden Hazard : "Le pire à l'entraînement"

Eden Hazard a connu une passe très difficile au Real Madrid, qui l'a poussé à prendre sa retraite plus tôt que prévu. Gareth Bale l'a côtoyé chez les Merengue.

Gareth Bale était l'invité du podcast animé par Gary Neville, Stick to Football, et a partagé la table avec notamment Paul Scholes et Ian Wright. Le Gallois, retraité depuis 2022, est revenu sur sa riche carrière passée principalement à Tottenham et au Real Madrid.

Il y a fait des confidences, notamment sur le fait de partager le vestiaire avec Cristiano Ronaldo : "Il était obsédé par les records, le fait de marquer à tous les matchs, 3, 4, 5, 6 fois s'il le pouvait. Mais il marquait les buts. Vous partiez presque avec la certitude qu'il allait marquer, et c'était un sacré avantage", raconte Bale.

Eden Hazard, le pire à l'entraînement ?

L'ailier gallois, réputé pour sa vitesse phénoménale, aime cependant à penser qu'il était "le plus rapide du noyau du Real Madrid", même si "Cristiano y trouverait à redire". En fin de podcast, Gareth Bale a répondu à des questions rapides. Il a ainsi dû pointer les meilleurs... et les pires équipiers à l'entraînement.

"Modric et Isco étaient très forts à l'entraînement. Isco pouvait être en difficulté sur un grand terrain mais sur un petit, c'était différent. Le pire à l'entraînement ? Certainement Eden Hazard", lance Bale en rigolant. "Il a été blessé à la cheville et n'est jamais revenu à 100%".

La réputation de Hazard à l'entraînement n'est cependant pas neuve. "C'était aussi ce qu'on disait de lui à Chelsea. Je n'ai jamais été le plus assidu à l'entraînement non plus car je préfère me préserver que de tout donner et être à 80% le jour du match", nuance Gareth Bale.