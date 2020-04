Aux côtés de Xhaka, Kepa ou James: une nomination peu enviable pour Toby Alderweireld

Il fait partie du onze des joueurs "les moins efficaces" de la saison en Angleterre, selon les statistiques de WhoScored.

Comme Jan Vertonghen, Toby Alderweireld a sans doute connu, ces derniers mois, sa période la plus délicate depuis son arrivée à Tottenham. Parfois remis en question en début de saison, le Diable Rouge a tout de même retrouvé une place de titulaire indiscutable sous José Mourinho et il a d'ailleurs prolongé son contrat avec les Spurs.

Les statistiques semblent tout de même confirmer la période compliquée vécue par le défenseur belge cette saison. Avec 48% de duels aériens gagnés en championnat cette saison, il affiche, parmi tous les défenseurs centraux de Premier League, le plus mauvais bilan. "Mais c'est aussi son plus mauvais bilan personnel depuis 2009", précise le site spécialisé dans les statistiques.

À ses côtés dans ce onze des joueurs en panne d'efficacité, on retrouve quelques autres stars de la Premier League: comme le dernier rempart de Chelsea, Kepa, qui affiche le plus mauvais taux de ballons arrêtés, le Red Devil Daniel James qui a le taux de dribbles réussis le plus faible d'Angleterre, ou encore de Granit Xhaka qui commet quasiment une faute à chaque tacle...