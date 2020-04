La direction de Manchester United tempère : "Il n'y aura plus de transferts supérieurs à 100 millions"

Le Vice-Président des Red Devils, Ed Woodward, véritable homme fort dans les faits, a répondu aux questions des supporters. Une visioconférence était, en effet, organisée ce vendredi.

Habituée des mercatos mouvementés, la direction mancunienne a assuré qu'il n'en serait rien cet été : "Nous ne devons pas nous faire d'illusion. Les affaires ne se feront pas comme d'habitude, étant donné la crise du coronavirus", a expliqué un Woodward par ailleurs très critiqué par les supporters.

Le banquier de 48 ans a même donné plus de précisions chiffrées : "Les rumeurs quant à des transferts de plus de 100 millions de livres (114 millions d'euros) ignorent totalement la réalité". Paul Pogba risque donc de rester le transfert entrant le plus cher de l'histoire mancunienne un été supplémentaire. Et Harry Kane devrait se choisir une autre destination.