Erling Haaland a répondu au chambrage de Neymar et du PSG

Le 11 mars dernier, le Paris Saint-Germain battait le Borussia Dortmund (2-0) au Parc des Princes à huis clos et se qualifiait pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce qui avait marqué ce

Ce soir-là, Neymar et plusieurs de ses coéquipiers ont repris la célébration d'Erling Braut Haaland, auteur d'un doublé au match aller, en méditant, assis.

L'attaquant âgé de 19 ans a répondu à la provocation de Neymar et des Parisiens avec un calme, dans un entretien accordé à ESPN."Je pense qu'ils m'ont beaucoup aidé à méditer dans le monde, et à montrer à tout le monde que la méditation est quelque chose d'important. Alors je suis reconnaissant, ils m'ont aidé en faisant cela !"

Haaland estime que cela a mis en lumière la méditation, qui semble être un réel enjeu pour lui. Il souligne sa zénitude ert s'est également exprimé au sujet de Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic, qu'il juge de la sorte. "Vous pouvez voir sur le visage de Ronaldo : "aujourd'hui, je suis l'homme" et "aujourd'hui, je vais marquer des buts" et c'est ce qu'il a fait. C'est ce que j'aime le plus, à quel point ils sont dévoués et affamés pour réussir et être l'homme du moment". A