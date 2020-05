Jean-Michel Aulas va réclamer "des millions d'euros" suite à l'arrêt du championnat

Le président de l'Olympique Lyonnais ne décolère pas après l'annonce du gel du classement en Ligue 1, qui place son club hors de toute compétition européenne.

L'Olympique Lyonnais, 8e de finaliste de la Ligue des Champions cette saison (il affrontait la Juventus et avait remporté le match aller 1-0 avant l'arrêt des compétitions), ne disputera ... aucune Coupe d'Europe la saison prochaine : les Rhodaniens resteront 7es au classement, hors des places européennes, suite à la décision de la LFP de mettre un terme au championnat.

Et le président Jean-Michel Aulas, de manière prévisible, ne décolère pas. "L'arrêt du championnat a été décidé par la LFP sur des bases qui ne sont pas des décrets d'État, notamment compte tenu des déclarations de la ministre sur la possibilité de jouer à huis-clos ou devant 5000 personnes. La Ligue s'est précipitée pour arrêter le championnat alors que nous avions imaginé un certain nombre de scénarios, notamment des Playoffs, qui auraient pu intéresser les diffuseurs", explique-t-il à l'AFP. Pour rappel, le Premier Ministre avait annoncé cette semaine l'interdiction de toute compétition sportive jusqu'en septembre, y compris à huis-clos, avant que des nuances soient apportées.

Jean-Michel Aulas rappelle que sur les dix dernières années, l'OL a "comblé au moins trois fois son retard sur le deuxième alors qu'il avait plus de dix points de retard". Le classement ne serait selon lui "pas logique", l'OGC Nice ayant notamment eu l'occasion de disputer plus de rencontres à domicile ou ayant affronté une seule fois le PSG alors que Lyon déjà deux fois. "On va réclamer nos dommages et intérêts à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros", prévient-il.