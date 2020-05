Divock Origi: "Ne pas être champion avec Liverpool? Ca ferait mal, mais..."

Arrêtés alors que le titre leur était promis, les Reds prendraient un sacré coup sur la tête s'ils n'étaient pas champions. Mais Divock Origi prend ça avec du recul.

Aucun club européen n'a autant dominé son championnat que Liverpool. 30 ans après le dernier titre, les Reds étaient plus que bien partis pour mettre fin à une interminable attente. Et maintenant? C'est la question que tout le monde se pose en Angleterre.

Divock Origi n'échappe évidemment pas à cette règle. "Il y a beaucoup d'incertitude, ici, en Angleterre. On ne s'entraîne pas encore", répond-il au Laatste Nieuws. "Ça ferait mal si on ne pouvait pas être champion. Mais, dans la vie, il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. La sécurité est beaucoup plus importante pour le moment."