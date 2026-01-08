Hugo Broos se fait rabrouer par son ministre des sports : "Je tiens à m'excuser auprès du Maroc"

Hugo Broos ne devrait pas aller en vacances au Maroc de sitôt. Le sélectionneur sud-africain a vertement critiqué l'ambiance lors de la CAN, suite à quoi le ministre des sports d'Afrique du Sud l'a publiquement recadré.

Décidément, après le conflit ouvert entre Marc Brys et le Cameroun, voilà un second Belge qui s'attire des critiques sur le continent africain. C'est cette fois Hugo Broos, sélectionneur de l'Afrique du Sud, a été recadré par son ministre des sports suite aux propos tenus en conférence de presse au sujet de l'organisation de la CAN.

Pour rappel, Broos avait pointé du doigt la sécurité du tournoi, affirmant que sa femme "avait eu peur" lors du match Egypte - Afrique du Sud après que des milliers de personnes se soient ruées au stade, le comité d'organisation ayant décidé de distribuer des tickets gratuits.

Le sélectionneur sud-africain avait été également dénoncé le "manque d'ambiance", selon lui, de la CAN marocaine, "pas comparable aux Coupes d'Afrique des Nations au Gabon ou en Côte d'Ivoire". Des propos qui lui ont valu des critiques.

Le ministre sud-africain des sports recadre Hugo Broos

Gayton McKenzie, ministre des sports d'Afrique du Sud, n'a pas apprécié ces propos de la part de son sélectionneur. "J'ai été très agacé par le coach des Bafana Bafana, très ennuyé. Tu ne peux pas aller dans un pays et insulter ses habitants ! Mr Broos était toujours à l'hôtel, comment peut-il juger l'ambiance de la CAN?", s'interroge-t-il dans des propos relayés par Sowetan.


"Nous étions dans les rues, nous avons vu l'ambiance. Je tiens à m'excuser auprès des Marocains pour ce que Mr Broos a dit", conclut McKenzie. "C'était la meilleure CAN de l'histoire, je vous l'assure. Le Maroc a prouvé que l'Afrique était prête à accueillir un événement international". 

