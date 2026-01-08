Jelle Vossen, au fond du trou et à coeur ouvert : "Je me demande ce que je fais là"

Jelle Vossen a vécu une année 2025 à deux visages : indispensable en Challenger Pro League, il est laissé de côté en D1A. Une situation qui ne lui plaît naturellement pas.

Jelle Vossen est une légende de Jupiler Pro League, le mot n'est pas trop fort. Au crépuscule de sa carrière, l'ancien attaquant iconique du KRC Genk a réussi à redevenir décisif avec Zulte Waregem en Challenger Pro League, participant à la remontée des Flandriens en D1A.

Mais cette saison, Vossen vit une toute autre situation. "Je ne suis pas heureux", résume-t-il à Het Laatste Nieuws depuis le lieu de stage de Zulte Waregem, à Tabarka (Tunisie). Le serial buteur reste plus souvent qu'à son tour sur le banc, mis de côté par Sven Vandenbroeck.

"C'est devenu clair que je n'entre pas dans ses plans. Je peux accepter un rôle de remplaçant mais je ne reçois presque pas ma chance et c'est pénible, car je n'ai pas l'impression de manquer à ma tâche", s'interroge-t-il.

Une situation difficile à vivre pour Jelle Vossen

La saison passée, déjà, Jelle Vossen avait reçu des signaux négatifs de la part d'un coach qui est parfois vu comme difficile à cerner. Ainsi, pour son 600e match professionnel, Vandenbroeck l'a laissé sur le banc, sans aucune raison valable, comme pour lui faire savoir que c'est lui qui décidait et personne d'autre. "À ce moment-là, je n'y ai pas vraiment prêté attention", reconnaît Vossen.



"Ce n'est pas que je veuille jouer 90 minutes. Mais c'est la façon dont les choses se passent", ajoute l'attaquant. "M'échauffer, ne pas monter au jeu, rentrer au vestiaire... J'ai 36 ans. Parfois, après le match, je me demande ce que je fais là, en fait", conclut Jelle Vossen en toute franchise.