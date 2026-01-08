Du rêve au cauchemar pour Ardon Jashari : "Mentalement, c'était difficile"

Footballeur Pro de l'année passée, star du championnat de Belgique et vente record, Ardon Jashari a ensuite vécu l'enfer avec une grosse blessure dès son arrivée à Milan. Mais le Suisse est prêt à rebondir en 2026.

Arson Jashari a tout connu en l'espace de quelques mois l'année passée : en seconde partie de saison, le Suisse était l'un des meilleurs joueurs de notre championnat, si pas le meilleur, tout en étant un pion essentiel du Club de Bruges en Ligue des Champions.

Élu Footballeur Pro de l'année lors du gala des Pro League Awards, Jashari a ensuite décroché son transfert de rêve à l'AC Milan... au terme d'un été tendu, Bruges réclamant une somme très élevée pour son joyau.

Une blessure "difficile à accepter" pour Jashari

Peu de temps après son arrivée chez les Rossoneri contre 36 millions d'euros (assortis de bonus), Jashari a subi une grave blessure : une fracture du péroné. Il n'a ainsi pu jouer que 16 minutes à son arrivée, et a fait son retour sur les terrains en décembre dernier seulement.

"Les longues tractations autour de mon transfert n'étaient pas idéales. Mais je sentais que je montais en puissance à l'entraînement. Cette blessure n'a pas été facile à accepter", reconnaît Ardon Jashari dans la Gazzetta dello sport.



"Les premiers jours ont été difficiles mentalement, mais par la suite, j'ai eu l'occasion de voir ma famille durant quelques semaines en Suisse. Passer du temps avec mes parents et mes amis m'a aidé", raconte-t-il. "Bien sûr, j'étais en revalidation, mais je ne devais pas trop y penser, et ça m'a apaisé".