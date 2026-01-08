Du rêve au cauchemar pour Ardon Jashari : "Mentalement, c'était difficile"

Du rêve au cauchemar pour Ardon Jashari : "Mentalement, c'était difficile"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Footballeur Pro de l'année passée, star du championnat de Belgique et vente record, Ardon Jashari a ensuite vécu l'enfer avec une grosse blessure dès son arrivée à Milan. Mais le Suisse est prêt à rebondir en 2026.

Arson Jashari a tout connu en l'espace de quelques mois l'année passée : en seconde partie de saison, le Suisse était l'un des meilleurs joueurs de notre championnat, si pas le meilleur, tout en étant un pion essentiel du Club de Bruges en Ligue des Champions.

Élu Footballeur Pro de l'année lors du gala des Pro League Awards, Jashari a ensuite décroché son transfert de rêve à l'AC Milan... au terme d'un été tendu, Bruges réclamant une somme très élevée pour son joyau. 

Une blessure "difficile à accepter" pour Jashari 

Peu de temps après son arrivée chez les Rossoneri contre 36 millions d'euros (assortis de bonus), Jashari a subi une grave blessure : une fracture du péroné. Il n'a ainsi pu jouer que 16 minutes à son arrivée, et a fait son retour sur les terrains en décembre dernier seulement.

"Les longues tractations autour de mon transfert n'étaient pas idéales. Mais je sentais que je montais en puissance à l'entraînement. Cette blessure n'a pas été facile à accepter", reconnaît Ardon Jashari dans la Gazzetta dello sport.


"Les premiers jours ont été difficiles mentalement, mais par la suite, j'ai eu l'occasion de voir ma famille durant quelques semaines en Suisse. Passer du temps avec mes parents et mes amis m'a aidé", raconte-t-il. "Bien sûr, j'étais en revalidation, mais je ne devais pas trop y penser, et ça m'a apaisé". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis AC Milan - Genoa en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
FC Bruges
AC Milan
Ardon Jashari

Plus de news

Bruges accroché en stage hivernal malgré un doublé de Tzolis

Bruges accroché en stage hivernal malgré un doublé de Tzolis

19:30
Bonne nouvelle pour l'Union en vue du déplacement au Bayern Munich

Bonne nouvelle pour l'Union en vue du déplacement au Bayern Munich

19:00
Anderlecht va encore perdre un grand talent, dont la décision est prise

Anderlecht va encore perdre un grand talent, dont la décision est prise

18:40
Pas encore de départ malgré un accord ? Voici pourquoi Anderlecht retient un excédentaire

Pas encore de départ malgré un accord ? Voici pourquoi Anderlecht retient un excédentaire

18:20
Hugo Broos se fait rabrouer par son ministre des sports : "Je tiens à m'excuser auprès du Maroc"

Hugo Broos se fait rabrouer par son ministre des sports : "Je tiens à m'excuser auprès du Maroc"

18:00
Diable Rouge et ancienne star du championnat, il cherche un nouveau club à 31 ans

Diable Rouge et ancienne star du championnat, il cherche un nouveau club à 31 ans

16:00
Ca ne lui fera pas plaisir : Rik De Mil va perdre son meilleur buteur

Ca ne lui fera pas plaisir : Rik De Mil va perdre son meilleur buteur

16:30
Jelle Vossen, au fond du trou et à coeur ouvert : "Je me demande ce que je fais là"

Jelle Vossen, au fond du trou et à coeur ouvert : "Je me demande ce que je fais là"

17:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/01: Raskin - Nyakossi - Balov

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/01: Raskin - Nyakossi - Balov

14:00
Un cadre du KRC Genk officialise son départ et fait ses adieux

Un cadre du KRC Genk officialise son départ et fait ses adieux

15:30
Besnik Hasi tacle certains joueurs : "Beaucoup n'amènent pas de plus-value sportive"

Besnik Hasi tacle certains joueurs : "Beaucoup n'amènent pas de plus-value sportive"

14:30
Ca se confirme : pas de football amateur ce week-end en Belgique

Ca se confirme : pas de football amateur ce week-end en Belgique

15:00
Nicolas Raskin bientôt rejoint par un autre Belge aux Rangers ?

Nicolas Raskin bientôt rejoint par un autre Belge aux Rangers ?

14:00
Un Rouche revient sur les critiques : "Certains veulent juste créer le buzz"

Un Rouche revient sur les critiques : "Certains veulent juste créer le buzz"

13:30
Quel choix pour sa fin de carrière ? Adriano Bertaccini pousse Thorgan Hazard...vers l'Arabie saoudite

Quel choix pour sa fin de carrière ? Adriano Bertaccini pousse Thorgan Hazard...vers l'Arabie saoudite

12:20
Remise générale en Flandre, l'ACFF prendra bientôt une décision

Remise générale en Flandre, l'ACFF prendra bientôt une décision

13:00
"Je me bats désormais pour survivre" : l'appel à l'aide désarmant de Lamisha Musonda

"Je me bats désormais pour survivre" : l'appel à l'aide désarmant de Lamisha Musonda

12:02
Crucial dans la lutte pour le maintien : un cadre de Felice Mazzu intéresse l'Angleterre

Crucial dans la lutte pour le maintien : un cadre de Felice Mazzu intéresse l'Angleterre

12:40
Sur le départ il y a six mois mais indispensable : le retour de blessure qui va faire du bien à Anderlecht

Sur le départ il y a six mois mais indispensable : le retour de blessure qui va faire du bien à Anderlecht

11:40
De retour en Pro League par la grande porte ? Le Club de Bruges en pince pour un ancien d'Eupen

De retour en Pro League par la grande porte ? Le Club de Bruges en pince pour un ancien d'Eupen

07:40
L'arme du Standard pour la deuxième partie de saison ? "Ce n'est plus le même joueur"

L'arme du Standard pour la deuxième partie de saison ? "Ce n'est plus le même joueur"

11:20
"Vers une équipe qui joue un tel anti-football ?" : un vrai jeu de poker menteur autour de Radja Nainggolan

"Vers une équipe qui joue un tel anti-football ?" : un vrai jeu de poker menteur autour de Radja Nainggolan

11:00
Les Sadiki marqués à vie par les supporters d'Anderlecht : "Il a reçu des menaces de mort, je déprimais"

Les Sadiki marqués à vie par les supporters d'Anderlecht : "Il a reçu des menaces de mort, je déprimais"

10:30
L'Union a tenté sa chance pour un Brugeois l'été dernier : "Il y a eu un contact, mais..."

L'Union a tenté sa chance pour un Brugeois l'été dernier : "Il y a eu un contact, mais..."

07:20
Mbaye Leye plus mature qu'au Standard ? "Un jeune entraîneur dans un club en difficulté, c'est compliqué"

Mbaye Leye plus mature qu'au Standard ? "Un jeune entraîneur dans un club en difficulté, c'est compliqué"

10:00
Et si Anderlecht disposait dans son propre noyau de la solution en attaque ? "Je m'en sens assez proche"

Et si Anderlecht disposait dans son propre noyau de la solution en attaque ? "Je m'en sens assez proche"

09:30
"Je voulais revenir à Anderlecht" : les confessions de Francis Amuzu sur les discussions de l'été dernier

"Je voulais revenir à Anderlecht" : les confessions de Francis Amuzu sur les discussions de l'été dernier

09:00
Hans Cornelis au début de quelque chose de grand ? "Je le vois bien devenir le Pocognoli de Charleroi"

Hans Cornelis au début de quelque chose de grand ? "Je le vois bien devenir le Pocognoli de Charleroi"

08:30
Un ancien Diable Rouge donne ses trois favoris pour le Soulier d'Or : ils jouent tous dans la même équipe

Un ancien Diable Rouge donne ses trois favoris pour le Soulier d'Or : ils jouent tous dans la même équipe

07/01
Olivier Renard continue à prospecter : Anderlecht sur la piste d'un grand espoir bulgare

Olivier Renard continue à prospecter : Anderlecht sur la piste d'un grand espoir bulgare

08:00
Le Clasico n'a lieu que dans trois semaines, et pourtant : le Standard annonce la couleur à Anderlecht

Le Clasico n'a lieu que dans trois semaines, et pourtant : le Standard annonce la couleur à Anderlecht

07:00
🎥 Incorrigible : Gift Orban sanctionné pour son geste maladroit après s'être joué d'un ancien du Standard

🎥 Incorrigible : Gift Orban sanctionné pour son geste maladroit après s'être joué d'un ancien du Standard

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/01: Kikkenborg - Zeneli - Bassette

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/01: Kikkenborg - Zeneli - Bassette

23:00
Une offre est venue tout bouleverser : quand Charleroi et Bruges se battaient pour le bourreau du Congo

Une offre est venue tout bouleverser : quand Charleroi et Bruges se battaient pour le bourreau du Congo

22:00
Même pas sur le banc contre Saint-Gall : un départ se précise à Anderlecht

Même pas sur le banc contre Saint-Gall : un départ se précise à Anderlecht

23:00
🎥 He's back : Jérémy Doku décisif avec Manchester City, un ancien de l'Union lui répond

🎥 He's back : Jérémy Doku décisif avec Manchester City, un ancien de l'Union lui répond

22:30

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 19
Pisa Pisa 0-3 Como Como
Lecce Lecce 0-2 AS Roma AS Roma
Sassuolo Sassuolo 0-3 Juventus Juventus
Napoli Napoli 2-2 Hellas Verona Hellas Verona
Bologna Bologna 0-2 Atalanta Atalanta
Lazio Lazio 2-2 Fiorentina Fiorentina
Torino Torino 1-2 Udinese Udinese
Parma Parma 0-2 Inter Inter
Cremonese Cremonese 18:30 Cagliari Cagliari
AC Milan AC Milan 20:45 Genoa Genoa
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved