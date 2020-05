Patrice Evra veut se reconvertir et devenir coach !

L'ancien international français aurait commencé les cours pour obtenir sa licence UEFA.

Patrice Evra (38 ans) a déclaré avoir entamé les cours pour devenir entraîneur ; c'est ce que l'ancien latéral de Manchester United a fait savoir au site officiel du club. "Je veux entraîner, n'importe où, je prendrai ce que l'univers me donne. Je ne me fixe pas d'objectifs dans la vie car si on ne les atteint pas, on est déçu", explique-t-il.

"J'adore travailler avec les enfants. Certains pensent que parce qu'ils ont été de top joueurs, ils seront au même niveau comme coachs, mais non : il faut repartir de zéro ! Je commence de zéro. Il faut oublier le joueur que vous étiez pour devenir un grand coach", estime Evra.